お笑いコンビ「かまいたち」が24日、都内でベネッセコーポレーションの通信教育講座「進研ゼミ」の小学講座・高校講座リニューアル記者発表会に出席した。

2人とも4歳と7歳の子供を育てるパパ。濱家隆一（42）は「自分がなかなか学生時代に勉強をやってこなかったぶん、子供には“ちゃんと勉強しいや”って言うようになりましたね。やっぱり親になると言いますね」と目を細めた。勉強熱心なタイプだったという山内健司（45）は「嫁が、“勉強とか言った方がいいんじゃない？”って最初言っていて。でも、自発的なものに任せた方がいいから親がわーわー言わなくていいよって最初言ってたんですけど、あまりにやらなすぎて今大慌て」と苦笑い。「ちゃんとやった方がいいよとは言ってます」と話した。

山内は中学生の頃に進研ゼミを受講。「マンガがあったんですよ。勉強がうまくいくと恋愛も部活もうまくいくやつ。あのマンガがどうしても読みたくて、おもろかってん！」と大興奮で、「俺もやりたいって言ってやらせてもらいました」と振り返った。

濱家は「子供がしまじろうの『こどもちゃれんじ』を幼稚園の頃からやってます」とコメント。タブレットで学習する様子を見守っているといい「おもろいであれ。あれが勉強になってんねや！みたいな。1歩目の基礎があの楽しい感じやったら僕も勉強してたのにって思うくらい、大人でも見てて楽しいですよ」と太鼓判を押した。「勉強することへのハードルが低いというか、ゲーム感覚でできて楽しいから続けてますね」と保護者としての感想を明かしていた。