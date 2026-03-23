年齢を重ねてもおしゃれな人と、昔のままで止まってしまう人。その差って何？
同じように年齢を重ねているのに、今っぽくおしゃれに見える人もいれば、どこか昔のままで止まっているように見える人も。この違いはセンスの問題ではありません。実は“更新の仕方”に差があります。
定番をアップデートしている
長く着ている服や安心できるコーデは、ついそのまま続けてしまいがち。しかし、シルエットや丈感は時代とともに少しずつ変わっていきます。おしゃれな人は、定番ほど見直しています。ほんの少し形を変えるだけでも、印象は大きく変わります。
一気に変えようとしていない
印象を変えたいときに、すべてを一度に変えると違和感が出やすくなってしまうもの。おしゃれな人は、どこか一部分だけを更新しています。トップスだけ、足元だけなど、小さな変化を重ねることで自然に今っぽさを作っているのです。
今の自分に合うバランスを知っている
年齢とともに、似合う色やシルエットは少しずつ変わります。おしゃれな人は、過去の「似合う」に捉われたままではありません。今の自分に合うバランスを選び直すことで、無理のない洗練を作っています。
おしゃれは特別なセンスではなく、更新の積み重ね。定番を見直し、小さく変え、今の自分に合わせる。その積み重ねが、年齢を重ねても自然におしゃれな印象を作っていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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