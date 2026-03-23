2026春は“軽さのある素材”を選ぶのが正解。大人世代の春ファッション更新ポイント
春っぽいコーデをしているつもりなのに「どこか重たい」と違和感を覚えることはありませんか？その原因は“素材”にあるかもしれません。2026年春のファッショントレンドは、軽やかさを感じる素材選びが鍵。実は同じデザインでも、生地が変わるだけで印象は大きく変わります。そこで今回は、大人世代が取り入れやすい“軽い素材”の選び方と、今っぽく見えるコーデのポイントを紹介します。
軽やかさを演出する「シアー素材」
まず押さえておきたいのが、透け感のあるシアー素材。シャツやトップスに取り入れるだけで、コーディネートに抜け感が生まれます。肌を見せすぎるのが気になる場合は、インナーを同系色でまとめると落ち着いた印象に整います。
大人世代は、透け感を主張しすぎない“ほんのりシアー”を選ぶのがポイント。ベージュやグレージュなどのニュートラルカラーを選ぶと、上品で取り入れやすいスタイルになります。
自然な動きが出る「落ち感素材」
次に注目したいのが、レーヨンやとろみ系の落ち感素材。体のラインに沿って自然に流れるため、シルエットに軽やかさが生まれます。シャツやスカートに取り入れると、動いたときの揺れ感が春らしい印象を引き立てます。
硬さのある素材よりも、しなやかな生地を選ぶことで、無理なく今っぽさをプラス。きれいめにもカジュアルにも使いやすく、大人世代のワードローブに取り入れやすいのも魅力です。
軽さと抜け感を作る「ドライタッチ素材」
もうひとつの注目が、リネン混などのドライタッチ素材。さらっとした質感で、見た目にも軽さが出るのが特徴です。ジャケットやパンツに取り入れるだけで、コーディネート全体が一気に春仕様に変わります。
ナチュラルすぎる印象を避けたい場合は、シルエットをきれいめに整えるのがポイント。直線的でシンプルなアイテムを選ぶことで、大人らしい洗練された雰囲気に仕上がります。
今シーズンのファッションは、“軽さ”を意識することが更新の鍵。シルエットだけでなく素材を見直すことで、いつものコーデもぐっと新鮮に見えるようになります。まずは１点から、軽やかな素材を取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、スタイリストによるコーディネートやファッション理論に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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