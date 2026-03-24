ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）に本拠地ロサンゼルスでのエンゼルスとのオープン戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に弾丸二塁打を放ち、２打数１安打だった。目前に迫ったシーズン開幕戦へ向け、仕上がりは良好そのものだ。

相手先発はエンゼルス時代に先発ローテーションを組んだ左腕デトマーズ。初回先頭はカウント２―２からの５球目、外角低めのスライダーを引っ掛けて二ゴロに倒れた。

ドジャー・スタジアムのファンが大歓声を上げたのは０―４の３回一死無走者だった。カウント１―１からの真ん中の８６・５マイル（約１３９・２キロ）のスライダーを完璧に捉えて逆方向へ。角度２０度、打球速度１１０・９マイル（約１７８・５キロ）の弾丸ライナーは左中間フェンスを直撃する強烈な二塁打となった。打球があと１メートル高ければ柵越えだった。

３―６の４回一死無走者で３打席目が回ってきたが、翌２４日（同２５日）のオープン戦最終戦の本拠地エンゼルス戦に、先発登板する予定のため、代打が送られて退いた。開幕後の初登板は５戦目、３１日（同４月１日）の本拠地ガーディアンズ戦と発表されている。ドジャース移籍後初の完全体の投打二刀流が楽しみだ。