ウエストの印象が変わる。１日２セット「くびれに差が出る」簡単“ねじり”エクササイズ
体重は変わっていないのに、ウエストまわりだけがぼんやりして見える…。そんな悩みの原因は、脂肪だけでなく“腹斜筋が使えていないこと”かもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【オブリークカールアップ・ピラティス】。体をねじる動きで脇腹にアプローチし、くびれ印象を引き出すシンプルなエクササイズです。
【STEP１】姿勢を整える
仰向けになり、ひざを立てて両脚を持ち上げます。すねは床と平行に。腰が反らない位置で、お腹に軽く力を入れておきます。
【STEP２】上体を引き上げる
【STEP３】右にねじる
息を吐きながら上半身を右へねじります。脇腹を縮めるように、お腹を絞るイメージで動かします。
【STEP４】左にねじる
中央に戻り、同様に左側へ。左右各４回で１セット、１日２セットを目安に行います。
▶︎効かせるコツ
“深くねじる”より“お腹を薄く保つ”ことがポイント。動きのたびに下腹を軽く引き込み、吐く呼吸に合わせてお腹を絞る意識を持つと、腹斜筋にしっかり刺激が入りやすくなります。
ウエストの印象は、強く鍛えるよりも“筋肉を正しく使う”ことで変わるもの。まずは１日２セット、無理のない範囲で継続することが大切です。続けるほど、ウエストラインの変化を感じやすくなります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事は一般的なトレーニング知見を参考に編集部にて構成しています
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