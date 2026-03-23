【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では嘘がバレたりします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
これまでの目線や考えを変えていく良いチャンスの時です。勢いだけでは成り立たないこともあって、経験で人生の引き出しを増やしていく必要があるでしょう。仕事や公の場では自分が得意ではないことにも携わります。苦手とかでは済まされないこともあるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の素の状態が表に出やすいです。これまで嘘の話でポイントを上げていた人は、困るでしょう。焦って取り繕うとそれもまた嘘がバレてしまいます。シングルの方は、人生の無駄をどんどん省きたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がカッコつけてくれるので愛情が見えやすいです。
｜時期｜
3月31日 金運アップ ／ 4月5日 荒れた状況を乗り切る
｜ラッキーアイテム｜
プラネタリウム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞