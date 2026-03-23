【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年3月30日〜4月5日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では嘘がバレたりします』


｜総合運｜　★★☆☆☆


これまでの目線や考えを変えていく良いチャンスの時です。勢いだけでは成り立たないこともあって、経験で人生の引き出しを増やしていく必要があるでしょう。仕事や公の場では自分が得意ではないことにも携わります。苦手とかでは済まされないこともあるようです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


自分の素の状態が表に出やすいです。これまで嘘の話でポイントを上げていた人は、困るでしょう。焦って取り繕うとそれもまた嘘がバレてしまいます。シングルの方は、人生の無駄をどんどん省きたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がカッコつけてくれるので愛情が見えやすいです。

｜時期｜


3月31日　金運アップ　／　4月5日　荒れた状況を乗り切る

｜ラッキーアイテム｜


プラネタリウム

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞