『ハンナ・モンタナ』20周年スペシャル配信決定！ 3.24からディズニープラスで
世界中で社会現象を巻き起こしたオリジナルドラマシリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』シリーズの放送開始20周年を記念した特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』が、3月24日の16時00分から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信されることが決定。併せて、同シリーズを彩る名曲のミュージックビデオ5本も見放題独占配信される。
【動画】マイリー・サイラスが再びセットへ！ 『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』15秒スポット
『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』は、スーパー・アイドルのハンナ・モンタナであるという正体を隠して暮らす少女マイリーの日々を描く、笑いあり、感動ありの青春コメディー。
富や名声のある人気スターとしての生活と、秘密を知る親友たちとの楽しい高校生活の二重生活を送るマイリーが、アイドルであることがバレないよう奮闘する中で家族や友達と深い絆を描き、世界中に人気を博した。
2006年3月24日に全米で放送が開始されると、“普通の女の子がスーパー・アイドルに変身する”という夢のような設定と、華やかな楽曲の数々、思わずクスッと笑えるコミカルなやり取り、等身大の少女の悩みや絆を描く心温まるストーリーで、世界中のティーンの心を瞬く間につかんだ同番組。
作品の人気が高まるにつれて、主演を務めたマイリー・サイラス自身も時代を象徴するアイコニックなスターとして爆発的な支持を獲得。ステージで輝くハンナの華やかなスタイルや等身大なマイリーのファッションを真似するファンが急増し、ハンナ（マイリー）が歌いあげる楽曲たちも大ブレイク。
映画『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』（2010）でも大ヒットを記録する一大ムーブメントを巻き起こした。さらに、作品から生まれた関連アルバムは、全世界で14回のプラチナ認定、18回のゴールド認定を受けるなど、音楽業界にも大きな影響を与えている。
現在でもシリーズ人気は衰えず、「ディズニープラス」における関連コンテンツの全世界ストリーミング再生時間は、なんと累計5億時間超え。放送当時のティーンみんなが虜（とりこ）になり、そして、時代を超えて愛され続けている。
そんな伝説的シリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』が、2026年、ついに放送開始から20周年という節目を迎える。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』が、「ディズニープラス」で独占配信。
今回は特別に、スタジオに招待された観客たちの目の前で、主演を務めたマイリーの独占インタビューを敢行。ハンナ役をきっかけにスターダムを駆け上がり、いまやグラミー賞2冠に輝くなどエンターテインメント界の最前線を走り続けている彼女が、世界中のティーンの憧れの的となった大人気キャラクター“ハンナ・モンタナ（マイリー）”の誕生秘話や、番組が世界中のファンに与え続けている影響について、自身の言葉でひも解いていく。
さらに同番組内では、未公開の貴重なアーカイブ映像が初披露されるほか、ハンナが暮らしていた、あのスチュワート家のリビングルームや、誰もが憧れたハンナの伝説的なクローゼットなど、シリーズを彩る印象的なセットも完全再現。全世界のファンが切望するようなプレミアムなコンテンツが目白押しとなっている。
そんなスペシャルな番組配信を前に、マイリーは「『ハンナ・モンタナ』は永遠に私の一部です。テレビ番組として始まったこの作品は、私の人生、そして多くのファンの人生に大きな影響を及ぼしました。大きな夢を持ち、大声で歌い、“ありのままの自分”を受け入れる勇気を与えてくれました。その深いつながりに、私はいつも感謝しています。何年も経った今でも、この作品が人々に大きな意味を持ち続けていることを、とても誇りに思います」とあふれんばかりの“ハンナ・モンタナ愛”を吐露し、「今回の『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、20年間にわたって私を支えてくれたファンたちに感謝し、一緒にお祝いするための、私なりの恩返しなのです」とコメントしている。
さらに、同番組の配信にあわせ、シリーズの興奮が蘇る名曲ミュージックビデオ全5曲も見放題独占配信スタート。
シリーズの原点であるシーズン1からは、スーパー・アイドルと普通の女の子、2つの顔を持つハンナ（マイリー）のワクワク・ドキドキの日々を詰め込んだ不朽のオープニングナンバー「The Best of Both Worlds」や、同世代のティーンたちに“何にだってなれる”と大きな勇気を与えたガールズ・アンセム「Who Said」が配信。
また、人気が加速し記録的な大ヒットとなったシーズン2からは、失敗を恐れるティーンの背中を押すメッセージソング「Nobody’s Perfect」や、ハンナの華やかなステージを象徴するエネルギッシュな一曲「We Got The Party」が登場。
そして、シリーズの集大成となる最終シーズン『ハンナ・モンタナ フォーエバー』からは、ハンナの葛藤を歌い上げたエモーショナルな楽曲「Ordinary Girl」が配信される。世界中を魅了したシリーズを彩る名曲群も、この機会に振り返ってみては？
特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、3月24日の16時00分から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信。
『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』は、スーパー・アイドルのハンナ・モンタナであるという正体を隠して暮らす少女マイリーの日々を描く、笑いあり、感動ありの青春コメディー。
富や名声のある人気スターとしての生活と、秘密を知る親友たちとの楽しい高校生活の二重生活を送るマイリーが、アイドルであることがバレないよう奮闘する中で家族や友達と深い絆を描き、世界中に人気を博した。
2006年3月24日に全米で放送が開始されると、“普通の女の子がスーパー・アイドルに変身する”という夢のような設定と、華やかな楽曲の数々、思わずクスッと笑えるコミカルなやり取り、等身大の少女の悩みや絆を描く心温まるストーリーで、世界中のティーンの心を瞬く間につかんだ同番組。
作品の人気が高まるにつれて、主演を務めたマイリー・サイラス自身も時代を象徴するアイコニックなスターとして爆発的な支持を獲得。ステージで輝くハンナの華やかなスタイルや等身大なマイリーのファッションを真似するファンが急増し、ハンナ（マイリー）が歌いあげる楽曲たちも大ブレイク。
映画『ハンナ・モンタナ ザ・ムービー』（2010）でも大ヒットを記録する一大ムーブメントを巻き起こした。さらに、作品から生まれた関連アルバムは、全世界で14回のプラチナ認定、18回のゴールド認定を受けるなど、音楽業界にも大きな影響を与えている。
現在でもシリーズ人気は衰えず、「ディズニープラス」における関連コンテンツの全世界ストリーミング再生時間は、なんと累計5億時間超え。放送当時のティーンみんなが虜（とりこ）になり、そして、時代を超えて愛され続けている。
そんな伝説的シリーズ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』が、2026年、ついに放送開始から20周年という節目を迎える。この記念すべきアニバーサリーイヤーを祝し、『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』が、「ディズニープラス」で独占配信。
今回は特別に、スタジオに招待された観客たちの目の前で、主演を務めたマイリーの独占インタビューを敢行。ハンナ役をきっかけにスターダムを駆け上がり、いまやグラミー賞2冠に輝くなどエンターテインメント界の最前線を走り続けている彼女が、世界中のティーンの憧れの的となった大人気キャラクター“ハンナ・モンタナ（マイリー）”の誕生秘話や、番組が世界中のファンに与え続けている影響について、自身の言葉でひも解いていく。
さらに同番組内では、未公開の貴重なアーカイブ映像が初披露されるほか、ハンナが暮らしていた、あのスチュワート家のリビングルームや、誰もが憧れたハンナの伝説的なクローゼットなど、シリーズを彩る印象的なセットも完全再現。全世界のファンが切望するようなプレミアムなコンテンツが目白押しとなっている。
そんなスペシャルな番組配信を前に、マイリーは「『ハンナ・モンタナ』は永遠に私の一部です。テレビ番組として始まったこの作品は、私の人生、そして多くのファンの人生に大きな影響を及ぼしました。大きな夢を持ち、大声で歌い、“ありのままの自分”を受け入れる勇気を与えてくれました。その深いつながりに、私はいつも感謝しています。何年も経った今でも、この作品が人々に大きな意味を持ち続けていることを、とても誇りに思います」とあふれんばかりの“ハンナ・モンタナ愛”を吐露し、「今回の『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、20年間にわたって私を支えてくれたファンたちに感謝し、一緒にお祝いするための、私なりの恩返しなのです」とコメントしている。
さらに、同番組の配信にあわせ、シリーズの興奮が蘇る名曲ミュージックビデオ全5曲も見放題独占配信スタート。
シリーズの原点であるシーズン1からは、スーパー・アイドルと普通の女の子、2つの顔を持つハンナ（マイリー）のワクワク・ドキドキの日々を詰め込んだ不朽のオープニングナンバー「The Best of Both Worlds」や、同世代のティーンたちに“何にだってなれる”と大きな勇気を与えたガールズ・アンセム「Who Said」が配信。
また、人気が加速し記録的な大ヒットとなったシーズン2からは、失敗を恐れるティーンの背中を押すメッセージソング「Nobody’s Perfect」や、ハンナの華やかなステージを象徴するエネルギッシュな一曲「We Got The Party」が登場。
そして、シリーズの集大成となる最終シーズン『ハンナ・モンタナ フォーエバー』からは、ハンナの葛藤を歌い上げたエモーショナルな楽曲「Ordinary Girl」が配信される。世界中を魅了したシリーズを彩る名曲群も、この機会に振り返ってみては？
特別番組『ハンナ・モンタナ 20周年記念スペシャル』は、3月24日の16時00分から、ディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信。