SiMが新曲「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」を4月1日にデジタルリリースすることが発表された。

約1年2ヶ月ぶりとなるこの新曲は、バンド初の試みとして米国人プロデューサーを迎えて制作され、SiM元来の破茶滅茶っぷりにさらに輪をかけた世界照準のメタルコアナンバー。「デッデデデッデ！(Dead×5)」という強烈なフレーズが印象的だ。主催フェス＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞開催直前の新曲リリースとなる。

【SiM新曲「FiVE TiMES DEAD」を色々な人に聴かせてみた！】という企画の動画が、すでにYouTubeショートやTikTokといったSNSで公開されており、BABYMETALやTHE ORAL CIGARETTESの山中拓也、プロレスラーの高橋ヒロム、10-FEETのTAKUMAによるリアクションが話題になっている。

同時に新たなアーティストビジュアルとジャケットアートワークも公開された。洋画などで見られる「トンデモ日本」風のわざとらしい程のオリエンタルなビジュアルは、昨年の＜Download Festival＞ (英国)でメインステージアクトに抜擢されるなど、全世界で活躍するSiMが、日本を代表して戦うアーティストであることを象徴している。また作品ごとに色を変えてきたボーカルMAHのネクタイはピンク色に。満を持して、バンドは新章へ突入する。

そして4月20日からはワンマンツアー＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞が全国24箇所で開催される。現在制作中のニューアルバムから全公演1曲以上演奏するという実験的なツアー。チケットは3月28日より一般発売が開始する。

配信シングル「FiVE TiMES DEAD (by my wallet)」

2026年4月1日（水）リリース

配信リンク：https://sim.lnk.to/FiVETiMES

＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞

2026年4月4日(土)・4月5日(日)

会場：神奈川県川崎市 東扇島東公園特設会場

開場時間 9:00 / 開演時間 11:30（両日共通） 出演者：

■DAY 1

SiM / Chevon / dustbox / Fear, and Loathing in Las Vegas / ハルカミライ / HAWAIIAN6 / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / BABYMETAL / PassCode / SHADOWS / SHANK / しけもくロッカーズ

■DAY 2

SiM / 04 Limited Sazabys / ANKOR (ESP) / coldrain / Crystal Lake / Good Grief / HIKAGE / MAN WITH A MISSION / THE ORAL CIGARETTES / See You Smile / SKA FREAKS / THORNHILL (AUS) / WANIMA 詳細：https://deadpopfest.com/

＜THE EXPERiMENT TOUR 2026＞

4月20日(月) 静岡・浜松窓枠 19:00/19:30

4月22日(水) 兵庫・神戸太陽と虎 19:00/19:30

4月27日(月) 愛媛・松山W STUDIO RED 19:00/19:30

4月29日(水・祝) 鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL 19:00/19:30

4月30日(木) 佐賀・佐賀GEILS 19:00/19:30

5月7日(木) 埼玉・HEAVEN’S ROCK熊谷VJ-1 19:00/19:30

5月11日(月) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA 19:00/19:30

6月12日(金) 滋賀・滋賀U☆STONE 19:00/19:30

6月16日(火) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 19:00/19:30

6月18日(木) 広島・広島クラブクアトロ 19:00/19:30

6月22日(月) 香川・高松festhalle 19:00/19:30

6月23日(火) 京都・KYOTO MUSE 19:00/19:30

6月25日(木) 石川・金沢EIGHT HALL 19:00/19:30

7月1日(水) 岐阜・岐阜club-G 19:00/19:30

7月3日(金) 福井・福井SNOT 19:00/19:30

7月8日(水) 北海道・札幌ペニーレーン24 19:00/19:30

7月10日(金) 北海道・苫小牧ELL CUBE 19:00/19:30

7月12日(日) 青森・八戸For me 19:00/19:30

7月14日(火) 秋田・秋田CLUB SWINDLE 19:00/19:30

7月15日(水) 岩手・盛岡club Change WAVE 19:00/19:30

7月17日(金) 福島・郡山Hipshot Japan 19:00/19:30

7月28日(火) 富山・富山SOUL POWER 19:00/19:30

7月30日(木) 長野・長野CLUB JUNK BOX 19:00/19:30

8月3日(月) 東京・Spotify O-EAST 18:30/19:30 【公演詳細】

全公演ワンマン

全公演1曲以上の新曲を演奏

19:30 開演 ／演奏時間は約60-70分間予定 ▼チケット料金

5,500円(税込)

※入場時別途ドリンク代必須

※お1人様4枚まで

※6歳以上有料(保護者1名につき6歳未満のお子様1名同伴可) チケット一般発売：3月28日(土)