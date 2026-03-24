AKASAKIの新曲「シャケナベイベー」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のエンディング主題歌に決定した。本日公開されたアニメ第二弾PVで楽曲の一部が初披露されている。

TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社「少年ジャンプ＋」にて連載中の静脈・依田瑞稀による人気コミックのTVアニメ化作品。数百年にわたり殺しの技術を受け継ぐ「毒使い」の青年・下呂ヒカルが、凄腕の結婚詐欺師・城崎メイをアドバイザーに迎え、人生初の”婚活”に挑む--殺し屋×結婚詐欺師という異色のバディが贈る、婚活バトルアクションだ。

今回の主題歌担当は、AKASAKIにとって初の地上波アニメ主題歌となる。「以前から大好きで読んでいた作品」と語る本人にとって、特別な意味を持つ一曲となった。

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■AKASAKIコメント

こんにちは、大学生シンガーソングライターのAKASAKIです。

この度、初めて地上波アニメのエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。しかも、以前から大好きで読んでいた『マリッジトキシン』という素晴らしい作品に携わることができ、本当に光栄です。

楽曲の「シャケナベイベー」には、「間違いだらけの恋でも、自分たちらしく突き進む強さ」を込めました。キャッチーなフレーズはもちろん、作品のスピード感に負けないエネルギッシュでどこか懐かしいサウンドを、ぜひアニメの余韻と共に楽しんでいただければと思います。

アニメと共に、この曲が皆さんの心の中で「1等賞」の思い出になりますように！

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■アニメ『マリッジトキシン』

2026年4月7日(火)よる11時より放送開始 【イントロダクション】

毒をもって恋を制す

最強バディのスペシャルハードミッション、開幕！

数百年にわたり殺しの技術を研ぎ続ける者たち『使い手』。

その中でも最強の力と権力を持つとされる五大名家の『毒使い』。その血筋を受け継ぐ青年・下呂ヒカル。

裏稼業に身を置き、女性と関わることなく生きてきた彼にとって“結婚”とは縁遠いものであった。

しかし、『毒使い』の血を絶えさせないため下呂家の当主は彼の妹に対し、強制的に跡継ぎを産ませることを通告。

そんな時、下呂は仕事のターゲットとなる凄腕の結婚詐欺師・城崎メイと出会う。

後継ぎ問題を解決し妹を守るため、自らが結婚することを思いついた下呂は、その場で城崎に結婚の手伝いを依頼する。 「――そんな提案（プロポーズ）、初めて」

かくして、凄腕結婚詐欺師・城崎をアドバイザーに、一流の殺し屋・下呂は人生初の超難関ミッション『婚活』を始めることとなり…!?

目指すは最高の結婚…

殺し屋×結婚詐欺師の最強バディが挑む、世界一ハードな婚活バトルアクションが幕を開ける‼︎ 【CAST】

下呂ヒカル：⽯⾕春貴

城崎メイ：若⼭詩⾳

姫川杏⼦：永瀬アンナ

潮 雫：伊瀬茉莉也

嬉野シオリ：結川あさき

鳴⼦弦弥：⻫藤壮⾺

嵐⼭キミ恵：⽩浜灯奈乃

中川桃壱：⼟屋神葉

下呂アカリ：⽩⽯晴⾹

花巻トシキ：祐仙 勇 【STAFF】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：堀 元宣

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督：徳岡紘平

サブキャラクターデザイン：迫 由⾥⾹

⾐装デザイン：琴乃

プロップデザイン：永⽊歩実 ヒラタリョウ

美術デザイン：天⽥俊貴

美術：美峰

⾊彩設計：梅崎ひろこ

撮影監督：神林 剛

3DCG：サンジゲン

CGディレクター：永嶋⼤輝

編集：坂本久美⼦

⾳響監督：⼭⽥ 陽

⾳響効果：三井友和

⾳楽：岩崎太整 yuma yamaguchi

オープニング主題歌：平⼿友梨奈「Kill or Kiss」

エンディング主題歌：AKASAKI「シャケナベイベー」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

製作：マリッジトキシン製作委員会 公式サイト：marriagetoxin-anime.com

公式SNS ：X @marritoxi_PR ／ Instagram ＠marriagetoxin_en ©静脈・依⽥瑞稀／集英社・マリッジトキシン製作委員会 【原作情報】

原作：「マリッジトキシン」 静脈・依⽥瑞稀 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）

単⾏本：1~16巻好評発売中

◾️ AKASAKI、MAJ2026に2部門エントリー

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に、AKASAKIが2部門でエントリーされました。 ・最優秀アーティスト賞

・Best Global Hit from Japan -「Bunny Girl」 Best Global Hit from Japanのノミネートは、日本国外のSpotifyリスナーによる一般投票で決まります。 一次投票期間：3月19日（木）〜4月8日（水）

（※ 日本国内のSpotifyからは投票できません）