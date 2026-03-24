F1日本GP

自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。F1公式Xは昨年世界の心を掴んだ子どもたちのコスプレに再脚光。「めちゃくちゃ可愛い」「スズカは決してガッカリさせない」と反響を呼んでいる。

壇上のシャルル・ルクレール（フェラーリ）が笑顔で手を振った。その先にいたのは3人の子どもたち。レーシングスーツに身を包み、ヘルメットを被った“完全コスプレ”姿で並んでいる。ルイス・ハミルトン（フェラーリ）もスマホを構えて撮影。3人は腕を組み、バッチリポーズを決めた。F1公式Xは「昨年の日本での絶対的な象徴を覚えている人は？」と記し、映像を投稿した。

昨年の日本GPであった一幕。海外ファンからは「スズカは決してガッカリさせない」「これが伝説の始まりだ」「日本のファンは正直言って別次元だ」「日本GPが楽しみすぎる」「めちゃくちゃ可愛い」などと称賛のコメントが寄せられた。

日本GPは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで開催。28日に予選、翌29日に決勝が行われる。



（THE ANSWER編集部）