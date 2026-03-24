2030年末までの4年間が対象

日本サッカー協会（JFA）は3月24日、株式会社電通と「サッカー日本代表放送権（2027〜2030）」契約を締結することで基本合意したと発表した。

今回の契約により、2027年1月1日から2030年12月31日までの4年間に開催される、JFAが権利を有する各日本代表戦の放送・配信を電通がサポートする。

対象となるのは、日本代表（SAMURAI BLUE）、なでしこジャパン（日本女子代表）、U-23日本代表、フットサル日本代表、ビーチサッカー日本代表をはじめ、JFAが権利を有するすべてのカテゴリーの日本代表戦である。

JFAはこれまでも、安定した放送・配信環境の整備に取り組んできた。今回の契約更新を通じて、地上波放送およびOTT（Over-The-Top）各社との連携を強化し、多様な視聴機会の提供を推進していく。

JFAは「今後もより多くのファン・サポーターの皆さまに日本代表戦を楽しんでいただける環境の充実に努め、日本サッカーの更なる発展につなげてまいります」と展望を記している。（FOOTBALL ZONE編集部）