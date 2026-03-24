ヒップホップミュージシャンのカーディ・Ｂが、自身のヘアケアブランド「Grow―Good Beauty」を立ち上げる。長年のダメージを経て髪の状態を回復させてきた経験をもとに、その道のりをファンと共有したいという思いから誕生した。



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米WWDの取材でカーディは、開発の背景を率直に語っている。「Grow―Goodを作ったのは、私自身が本気で自分の髪と向き合ってきたから。キッチンで家族から受け継いだレシピや自分で調べた知識を使って自分用のマスクを作ってきたわ」「何年もかけて傷んだ髪を健康な状態に戻した。時間はかかったけど、ちゃんと結果が出たの。だから今度は、この髪の道のりをみんなと分かち合いたい」



同ブランドはリボルブ・グループと提携して展開され、カーディのドミニカ系ルーツからインスピレーションを受けた製品ラインとなる。



リボルブ共同創業者のマイケル・メンテ氏は、カーディの関わり方について「彼女は本当に知識が豊富です。すべての製品に深く関わり、自分で使い、すべての成分に目を通して承認しています」と評価している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）