創業130年・日本精麦の穀物麺がリニューアル！ +mugi「ハトムギ麺・オオムギ麺」4月1日発売

記事ポイント 創業130年の日本精麦が手がける穀物ブランド「+mugi」のカップ麺がリニューアルハトムギ麺3種・オオムギ麺2種が新パッケージで2026年4月1日に発売ノンフライ製法で通常のカップ麺の約半分のカロリーを実現 創業130年の日本精麦が手がける穀物ブランド「+mugi」のカップ麺がリニューアルハトムギ麺3種・オオムギ麺2種が新パッケージで2026年4月1日に発売ノンフライ製法で通常のカップ麺の約半分のカロリーを実現

日本精麦の自社ブランド「+mugi（プラスムギ）」から、「ハトムギ麺」と「オオムギ麺」がリニューアル発売されます。

新パッケージでは「究極の美容麺」「究極の腸活麺」という明確なコンセプトを打ち出し、湘南の波のゆらぎをイメージしたデザインに一新されています。

+mugi「ハトムギ麺・オオムギ麺」

ブランド：+mugi（プラスムギ）発売日：2026年4月1日ラインナップ：ハトムギ麺3種／オオムギ麺2種（全5種）販売チャネル：公式オンラインショップ

明治28年（1895年）創業の日本精麦は、神奈川県寒川町を拠点に130年にわたり穀物食品を届けてきた老舗メーカーです。

「+mugi」は「手軽に美と健康を届けたい」という想いから生まれたブランドで、夜遅い食事でも罪悪感なく楽しめるカップ麺として、多くの女性から支持を集めています。

「ハトムギ麺」は、古くから「ヨクイニン」として親しまれるハトムギの栄養を独自の製法で麺に凝縮した”美容麺”です。

ハトムギエキスは肌のターンオーバーをサポートし、透明感のある毎日を内側から引き出します。

比内地鶏醤油味（238kcal）、カレー味（255kcal）、とんこつ味（286kcal）の3種がラインナップされています。

「オオムギ麺」は、大麦と小麦を1:1の割合で配合し、蕎麦のような香ばしい風味を実現した”腸活麺”です。

大麦に含まれる水溶性食物繊維「β-グルカン」が、血糖値の上昇抑制や腸内環境の改善をサポートします。

比内地鶏醤油味（244kcal）、カレー味（251kcal）の2種が用意されています。

全製品に共通するのが、ノンフライ製法へのこだわりです。

お湯を注ぐだけの手軽さはそのままに、通常のカップ麺の約半分という低カロリー設計を実現しています。

創業130年の穀物メーカーが届ける、美容と腸活に特化したカップ麺です。

美味しさと栄養を両立した新しい選択肢として注目の製品です。

+mugi「ハトムギ麺・オオムギ麺」の紹介でした。

よくある質問

Q. +mugi「ハトムギ麺・オオムギ麺」の発売日はいつですか？

2026年4月1日にリニューアル発売されます。

Q. どこで購入できますか？

公式オンラインショップで販売されます。

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