15年ぶりにスティッチも復活！ ディズニー・オン・アイス「日本公演40周年記念 "Let's Party!"」

記事ポイント 日本公演40周年を記念した「ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」が2026年7月から9月まで全国10都市で開催チケットは楽天チケットにて先行販売中。プレミアム席13,500円（税込）ほか15年ぶりのスティッチ復活や、ミッキーによるDJ演出など40周年ならではの特別な内容 日本公演40周年を記念した「ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」が2026年7月から9月まで全国10都市で開催チケットは楽天チケットにて先行販売中。プレミアム席13,500円（税込）ほか15年ぶりのスティッチ復活や、ミッキーによるDJ演出など40周年ならではの特別な内容

氷の上のミュージカルショー「ディズニー・オン・アイス」が、2026年に日本公演40周年を迎えます。

40周年記念公演として、全国10都市をめぐる『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”』が7月から9月にかけて開催されます。

合言葉は「40 Party（フォーティーパーティー）」。40周年にふさわしい氷上のパーティーが全国各地で楽しめる公演です。

ディズニー・オン・アイス「日本公演40周年記念 “Let’s Party!”」

公演名：日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”期間：2026年7月9日（木）〜9月28日（月）会場：全国10都市（八戸・東京・名古屋・大阪・横浜・福岡・広島・高松・神戸・船橋）チケット：楽天チケットにて先行販売中

世界570都市以上、累計3.5億人以上を魅了してきた「ディズニー・オン・アイス」は、世界レベルのフィギュアスケーティングでディズニーストーリーの夢の世界を届ける氷上のミュージカルショーです。

日本では1986年の「ハッピーバースデー・ドナルド」以来、長年にわたって上演され、総公演回数は6,000回を突破しています。

今回のショーではミッキーマウスがDJとなり、ディズニーソングをダンスリミックス。ディズニーの仲間たちが会場を熱気あふれるパーティー空間へと変えていきます。

登場作品は『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品。世代や時を超えて愛される名作の数々が氷上で繰り広げられます。

さらに注目なのが、15年ぶりとなるスティッチの登場です。ディズニー・オン・アイスの舞台に久しぶりに帰ってくるスティッチの姿は見逃せません。

フィナーレでは、日本公演40周年を記念した特別な衣装を着たミッキーと仲間たちも登場します。

演出面も大きく進化しています。これまでにない氷上の巨大センターステージや、スケートショーの枠を超えたアクロバティックなアクション、音・光・映像が融合する圧巻の演出が用意されています。

各都市の公演日程は以下のとおりです。

八戸公演：7月9日（木）〜7月12日（日）／FLAT HACHINOHE東京公演：7月17日（金）〜7月20日（月・祝）／有明アリーナ名古屋公演：7月24日（金）〜8月3日（月）／日本ガイシホール大阪公演：8月8日（土）〜8月16日（日）／大阪城ホール横浜公演：8月20日（木）〜8月24日（月）／横浜アリーナ福岡公演：8月28日（金）〜8月30日（日）／マリンメッセ福岡 A館広島公演：9月4日（金）〜9月6日（日）／広島グリーンアリーナ高松公演：9月11日（金）〜9月13日（日）／あなぶきアリーナ香川神戸公演：9月19日（土）〜9月22日（火・休）／ワールド記念ホール船橋公演：9月26日（土）〜9月28日（月）／LaLa arena TOKYO-BAY

チケット価格はプレミアム席13,500円、SS席9,200円〜8,900円、S席8,500円〜7,900円（税込）など。公演地によって席種設定や価格が異なります。

2歳以下の子どもは保護者1名につき1名まで膝上鑑賞が無料で、席が必要な場合は有料となります。

チケットは2026年3月18日（水）より楽天チケットにて先行販売がスタートしており、公演によってはカーテンコール公演などの特典公演も実施予定です。

40周年という特別な節目を迎えるディズニー・オン・アイスは、夏休みのお出かけにぴったりの公演です。

日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!” の紹介でした。

よくある質問

Q. ディズニー・オン・アイス 2026年公演のチケットはどこで買える？

楽天チケットにて先行販売中です。2026年3月18日（水）10:00より販売が開始されています。

Q. ディズニー・オン・アイス 2026年公演にはどの作品が登場する？

『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『リトル・マーメイド』『ライオン・キング』『モアナと伝説の海』の5作品が登場します。さらに15年ぶりにスティッチも出演します。

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