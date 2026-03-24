ビームス クリエイティブ連携！ manordaいわて「岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズ」

記事ポイント ビームス クリエイティブと連携した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズが販売中アクリルキーホルダー、ステッカー、マスキングテープの3種をラインナップ売上の一部は岩手銀行赤レンガ館の維持・修繕に活用される ビームス クリエイティブと連携した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズが販売中アクリルキーホルダー、ステッカー、マスキングテープの3種をラインナップ売上の一部は岩手銀行赤レンガ館の維持・修繕に活用される

manordaいわてが、ビームス クリエイティブと連携して制作した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズを販売しています。

盛岡を訪れた思い出を日常に持ち帰れるアイテムとして、赤レンガ館の意匠を活かしたデザインが魅力です。

manordaいわて「岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズ」

販売開始：2026年3月14日（土）販売場所：岩手銀行赤レンガ館（岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目2-20）ポップアップ期間：2026年3月14日（土）〜2026年5月31日（日）10:00〜16:30 ※毎週火曜日休館

本グッズは、来館記念としてだけでなく、盛岡での思い出を日々の暮らしの中で感じられるよう制作されたアイテムです。

「また盛岡へ、また赤レンガ館へ行きたい」と思えるきっかけになることを目指しており、売上の一部は岩手銀行赤レンガ館の維持・修繕に活用されます。

アクリルキーホルダーは700円（税込）で、赤レンガ館の建物シルエットを模った形状が特徴です。

バッグや鍵に付けて持ち歩けるサイズ感で、白地の淡色タイプと赤地のカラータイプの2種類を展開しています。

素材はアクリルで、サイズは高さ48mm×幅49mm×厚さ3mmとなっています。

ステッカーは400円（税込）で、赤とターコイズで描かれた赤レンガ館のイラストが目を引くデザインです。

耐水仕様のため、ノートPCやスマホケース、スーツケースなど幅広い場所に貼って楽しめます。

サイズは高さ49mm×幅55mmで、旅の記憶を「貼って残す」アイテムとして活用できるのもポイントです。

マスキングテープも400円（税込）で、赤レンガ模様にアルファベットを配したオリジナル柄が採用されています。

幅15mm×長さ7mの仕様で、ラッピングや手帳のデコレーションなど幅広い用途に使えます。

なお、マスキングテープは近日発売予定です。

ポップアップストア終了後は、岩手銀行赤レンガ館の窓口で販売が継続される予定です。

盛岡を訪れた記念にぴったりな、ビームス クリエイティブと連携した岩手銀行赤レンガ館オリジナルグッズの紹介でした。

よくある質問

Q. グッズはどこで購入できますか？

2026年5月31日（日）まで、岩手銀行赤レンガ館で開催中の「ビームス ジャパン 盛岡 ポップアップストア」で購入できます。ポップアップストア終了後は、岩手銀行赤レンガ館窓口での販売が予定されています。

Q. マスキングテープの発売日は決まっていますか？

マスキングテープは近日発売予定とされており、具体的な発売日は公表されていません。

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