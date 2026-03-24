1食で食物繊維12.5g！ ごぼう茶のあじかん「RESET SOUP」

記事ポイント 1食で1日分の食物繊維の約半分にあたる12.5gがとれる冷凍スープ国産ごぼうを使用し、焙煎ごぼう茶を活かした全5種のラインナップMakuakeにてお試し5袋セット1,980円（税込・送料込）から購入可能 1食で1日分の食物繊維の約半分にあたる12.5gがとれる冷凍スープ国産ごぼうを使用し、焙煎ごぼう茶を活かした全5種のラインナップMakuakeにてお試し5袋セット1,980円（税込・送料込）から購入可能

ごぼう茶でおなじみのあじかんから、具沢山の冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」が登場しました。

Makuakeにて2026年3月13日より先行販売を開始しています。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」

商品名：あじかんごぼう RESET SOUP（全5種類）内容量：220g／袋保存方法：冷凍保存（-18℃以下）賞味期限：製造日より冷凍で1年間調理方法：電子レンジ（600Wで約4分〜4分30秒）または湯煎（約5〜7分）

あじかんの「RESET SOUP」は、1食220gあたり12.5gの食物繊維を含む冷凍スープです。

この量は、厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に基づく成人の1日の目標量の約半分にあたり、生鮮ごぼう約1.4本分に相当します。

主原料には、あじかんの人気製品「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」と同じ契約農家が栽培した国産ごぼうを使用。

15年以上にわたり蓄積してきたごぼう加工の知見と技術を活かし、ごぼうの土臭さを抑えながら本来の旨味を引き出しています。

フレーバーは全5種類で、ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせた「濃厚クリーミーチャウダー」、トマトベースに野菜をたっぷり使った「ごろっと野菜のミネストローネ」、焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた「ごぼうまるごと旨辛みそ」、焙煎ごぼう茶仕込みの醤油ベース「ごぼうまるごとしょうゆ」、もち麦と豆乳に生姜を効かせた「もち麦豆乳生姜」がそろっています。

「ごぼうまるごと旨辛みそ」と「ごぼうまるごとしょうゆ」の2種類には、あじかんの焙煎ごぼう茶を調味料として使用し、ごぼうの風味にさらなる深みを持たせているのもポイントです。

あじかん独自のカット方法でごぼうの食感をしっかり残しているため、スープでありながら「食べた」という満足感が得られます。

Makuakeでの販売価格は、お試し5袋セット（各種1袋）が1,980円、たっぷり10袋セット（各種2袋）が3,920円、大満足15袋セット（各種3袋）が5,650円です（いずれも税込・送料込）。

1食で手軽に食物繊維を補える、あじかんの冷凍スープ「RESET SOUP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「RESET SOUP」1食あたりの食物繊維量はどのくらいですか？

1食220gあたり12.5gの食物繊維が含まれています。これは成人の1日の目標摂取量の約半分にあたります。

Q. 調理方法を教えてください。

電子レンジ（600Wで約4分〜4分30秒）または湯煎（約5〜7分）で調理できます。

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