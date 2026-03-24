関係者によりますと、天皇皇后両陛下と愛子さまは25日から予定されていた東日本大震災から15年の節目にあたっての岩手県・宮城県訪問をとりやめられることになりました。

また、宮城県によりますと、天皇皇后両陛下は、体調がすぐれず予定を中止することになったということです。24日の正午すぎ、宮内庁から宮城県の村井知事に連絡があったということです。

天皇陛下は、19日に風邪の症状があるため大事をとって20日に行われる宮中祭祀を欠席されました。この時はせきはあるものの熱などの症状はなく、侍医と相談の上大事をとられていました。

また、皇后さまも、18日にせきと微熱の症状があり、行事への出席をとりやめられていました。

23日に天皇ご一家に対して行われた両県訪問の事前説明については、天皇陛下は出席されましたが、皇后さまは引き続きせきの症状が残っているため欠席となっていました。23日の段階で皇后さまの熱は下がっていたということです。

天皇ご一家は25日は岩手県の大槌町や大船渡市、26日は宮城県の南三陸町や石巻市を訪れ、東日本大震災の犠牲者に花を手向けるほか、復興状況を聞き、被災者らと懇談される予定でした。