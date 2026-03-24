元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が24日、フジテレビ系「サン!シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。3度目の幕内優勝をした関脇霧島がまわし姿のまま優勝パレードしたことについてコメントした。

酒主義久アナが2015年から初土俵からの霧島を振り返り、23年3月場所で初優勝して、同5月場所で大関に昇進。同じ年の11月場所で2度目の優勝を飾って、翌24年に大関から陥落。昨年11月場所から3場所合計で34勝を積み重ね、今年3月場所の優勝もあって、再び大関に復帰できるかという道のりを振り返った。

酒主アナが「優勝パレード異例でした。2023年の2度目の優勝パレードでは紋付きを着てますね。おとといを見てみましょう。締め込みです。これ、何でなんですか」と上半身裸のままでの大阪での優勝パレードの写真を指さして謎解きをした。

相撲ジャーナリストの横野レイコさんが「実は千秋楽はいつもより30分早く進行するんですが、おとといの千秋楽は格段の優勝決定戦があって、30分以上遅れていたんです。優勝すると後援者の方々が支度部屋でバンザーイ、ってやるんですけど、これが久しぶりの優勝なんで、後援者がたくさんすぎて、2回転したんです。これ史上初めて。どんどん遅くなって、パレードは警察にも（道路使用）届けも出しているから時間がギリギリっていうところで、まわし姿で、表彰式のあとで『そのまま行け〜』って、着替えずに（優勝パレードに）行ったという」と裸のパレードについて解説した。

鈴木氏が「意外とパレード長いじゃないですか。僕、乗ったことあるんですよ。意外と長いんですよ。だから、絶対に寒いですよ」とまわし姿でパレードをした霧島は寒かったはずだと力を込めた。

優勝パレードから一夜明けた23日の会見の模様がVTRで流れ、霧島は「みなさんの拍手とかスゴかったので、寒さが気にならなかった」とコメントしていた。