シャオミ・ジャパンは、モバイルバッテリー「Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）」と「Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）」を発売した。公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などで購入できる。

Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）

Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）は、3400mAhのバッテリーセルを3基搭載し、約1万mAh相当（39.48Wh）の電力を供給できるモバイルバッテリー。価格は3980円。4月6日まで早割価格の3580円で購入できる。

内蔵ケーブルを除く大きさは115×66×26mm、重さは247g。

Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）は、6700mAhのセルを3基搭載し、約2万mAh相当（74.37Wh）の容量を備える。通常価格は4780円。4月6日までの早割価格は4280円。

Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）

内蔵ケーブルを除く大きさは140×72×31.2mm、重さは415g。

どちらのモデルも、スマート急速充電に対応したXiaomiスマートフォンと組み合わせることで最大67Wの出力が可能。本体への入力は最大65Wに対応している。

また、一体型ケーブル・USB-Cポート・USB-Aポートから最大3台のデバイスを同時に充電できる。

本体にはバッテリー残量を1%単位で表示するデジタルディスプレイを備える。

カラーはアイスブルーとタンの2色展開。

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