戸田恵子、ニッチェの『THE W』優勝を祝福「これからもずーっと応援していくよー！」

女優で声優の戸田恵子が23日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ニッチェの『女芸人No.1決定戦 THE W』優勝を祝う食事会を開いたことを報告した。

この日、戸田は「夜はニッチェの『THE W』優勝のお祝いの食事会したよー！」と報告し、ニッチェの2人との3ショットを公開。「お祝いしてくださる方々のラッシュらしく、嬉しい悲鳴のニッチェ！」と多忙な様子を明かし「ええ、ええ、たくさんお祝いしてもらってくださーい！頑張ったんだから！」とつづった。

続けて、ニッチェの挑戦について「もう新人ではないニッチェが『THE W』にエントリーすること自体、凄いことだと思って観てた。気合いというか覚悟というか、勇気というか、チャレンジ精神！」と称賛。「そして優勝だよ！おばちゃんは嬉しかったよー！」と喜びをつづった。

また「ニッチェがアンパンマンのネタをやってくれてた頃からずーっと観てます」と明かし「これからもずーっと応援していくよー！」とコメント。最後に「改めて、ニッチェおめでとう！」と祝福の言葉を送り、ブログを締めくくった。