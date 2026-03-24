堀ちえみ、松本伊代らとの同期会を報告「家族以上に、長い付き合いなんだなぁ」

タレントの堀ちえみが23日に自身のアメブロを更新。タレントで歌手の松本伊代、早見優、元アイドル歌手の石川秀美さんとの恒例の同期会を楽しんだことを報告した。

この日、堀は「本日の出掛けるスタイルです！」と切り出し「慣れないメイクした 同期会コーデ」と説明。インナーのニットやスカート、ジャケットなどのファッションアイテムを写真とともに紹介した。

続けて更新したブログでは「恒例となりました、同期のランチ会」と明かし「今回は麻布中国飯店『富麗華』さんで、美味しいランチです」と報告。メンバーについては「松本伊代ちゃん 早見優ちゃん 薬丸秀美ちゃん」とつづり、北京ダックなどの料理の写真も公開した。

また「もう45年のお付き合いとなる、メンバーが集まりました」と述べ「家族のような感覚ですね。いや！家族以上に、長い付き合いなんだなぁ」としみじみコメント。「会話も要らない気を使わなくても、分かり合えているという感じ。肩の力を抜いて、笑い合えます」と同期との深い絆をつづった。

最後に「伊代ちゃん、優ちゃん、秀美ちゃん、みんなありがとう」と感謝を述べ「また近いうちに会えたら嬉しいな。その日まで、元気で頑張ろうね」とつづり、ブログを締めくくった。