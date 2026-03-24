

「TOUR B X／XSマインドセット」

ブリヂストンスポーツは、2月から発売しているツアーボール「TOUR B X／XS（ツアー ビー エックス エックスエス）」に、イメージ通りのショットへ導く3ステップのルーティンをサポートするマーク「マインドセット」を施したゴルフボール「TOUR B X／XS マインドセット」を4月10日に発売する。

同商品の独自マークデザインは、同社ボール契約のジェイソン・デイ選手のメンタルコーチとともに開発したもので、ショット前のルーティンとなる「ターゲットを決める」、「ボール軌道をイメージする」、「集中力を高める」という3ステップをよりスムーズに行えるようデザインされている。また、方向性をサポートする機能も搭載しており、イメージ通りのショット（ボールマークの効果はデザインの意図であり、効果・体感には個人差がある）へと導く。また、同社契約のクリス・ゴッターアップ選手が、このマークの入ったボールを使用しPGAツアーですでに2勝を挙げており、より一層上達を目指すマインドを持つゴルファーにおすすめの商品になっている。

同社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月10日（金）

ブリヂストンスポーツ＝https://sports.bridgestone