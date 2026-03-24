米マサチューセッツ州沖で稼働するウィンドタービン＝2025年7月19日/Carolyn Kaster/AP

（CNN）トランプ米政権は23日、フランスのエネルギー大手トタルエナジーズが大西洋岸にウィンドファーム（集合型風力発電所）を建設する計画を放棄する代わりに米国内での化石燃料計画を推進することへの対価として同社に約10億ドル（約1580億円）を支払うと発表した。

現政権は洋上風力発電計画に対し、ことあるごとに障壁を設けてきた。洋上風力はトランプ大統領が個人的に長年嫌悪してきた種類のエネルギーだ。

内務省が昨年に再生可能エネルギー計画に対する連邦認可の承認を停止する措置を取ったことで、初期開発段階にある洋上風力計画は事実上消滅した。23日の合意はこれを発展させ、将来の政権が洋上風力に好意的だったとしても企業が建設を続けられないようにしようとするもの。

政府は、バイデン政権下でニューヨーク州とノースカロライナ州の沖合2カ所にウィンドファームを開発するために購入した連邦リース契約について、トタルエナジーズに払い戻しを行う。払い戻しの約10億ドルには税金を使用する。

開発業者によると、これら二つのプロジェクトを合わせると、米国の家庭や企業に4ギガワット以上の電力を供給できたはずだった。

トタルエナジーズのパトリック・プヤンネ最高経営責任者（CEO）は声明で、払い戻された資金をテキサス州の新たな液化天然ガス（LNG）プラントの開発に充てると述べた。同社のメキシコ湾での石油掘削事業の開発や、米国各地でのシェールオイル計画にも充てられるという。

バーガム内務長官は声明で、洋上風力発電は「最もコストが高い」エネルギーの部類に入り、風が吹いているときにしか発電できないため信頼性が低すぎるとする従来の主張を繰り返した。

「信頼性が高くて手頃なエネルギーを生み出す計画へのトタルエナジーズのコミットメントを歓迎する。計画は、米国民の毎月の電気料金を引き下げながら、現在および将来にわたって安定した米国のベースロード電力を供給するものだ」（バーガム氏）

しかし今回の動きは米国で深刻化する電力不足をさらに悪化させる恐れがある。米国は、大量の電力を消費するデータセンターや家庭・自動車の電化により、電力不足に直面しており、特に中部大西洋岸諸州で価格高騰を招いている。