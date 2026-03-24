中東情勢が緊迫し、ペルシャ湾に取り残されている45隻の日本関係船舶について、金子国交相は「湾外に出る時期の見通しを予断を持って答えることは困難」と話しました。

金子国交相は、24日朝の中東関係閣僚会議を受け、ペルシャ湾内の日本関係船舶の安全を確保することや、国内の石油備蓄を各地にスムーズに運べるよう関係部局に指示を出しました。

ペルシャ湾内には日本関係の船舶45隻が取り残されていて、23日には、国内の海運会社が加盟する日本船主協会の長澤仁志会長から金子国交相に「一日も早く湾内から出られるよう、安全回廊の設定などで速やかに安全な通行を確保してほしい」と直接要望があったということです。

金子国交相は24日の記者会見で、「日本関係船舶が湾外に出る時期の見通しは日々刻々と状況が変化しているので、予断を持ってお答えすることは困難」と話しました。

また、海外メディアで一部の日本関係船舶がペルシャ湾を出たとする報道があるとの質問に対し、湾内に取り残されている日本関係船舶は現在も45隻で変わりないことを確認していると答えました。