ＳＴＵ４８が２３日、最新シングル「好きすぎて泣く」のカップリング楽曲「檸檬とレモン」のミュージックビデオを公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開した。

同曲を歌唱するのは、ライブ配信サービス・ＳＨＯＷＲＯＯＭで開催されたイベントのランキング上位メンバーによって選抜された６人によるユニット「ＳＴＵ４８ ＳＨＯＷＲＯＯＭ選抜２０２６」。センターの福田朱里、そして兵頭葵、原田清花、宗雪里香、小松奈侑、石原侑奈が参加している。

ＭＶは、楽曲の世界観を「ポップ（レモン）」と「アンニュイ（檸檬）」という２つの質感で視覚的に表現。イエローを基調としたパフォーマンスシーン、そしてレモンケーキ作りやホームパーティーのシーンではアイドルらしい魅力が全開に表現されつつも、ふと差し込まれるメンバーのクールで物憂げな表情が、異なる感情が同時に存在する楽曲のテーマをリアルな空気感として描き出した。

兵頭葵は「みんなでパーティーしたりケーキ作ったりとにかくとても幸せで楽しい撮影でした。メンバーとの仲もより深まったと思います！」とコメント。ＭＶ監督を務めた齋藤工氏は「瀬戸内の名産であるレモンをなぞった歌詞の世界観に沿い、彼女たちの魅力を描きました」と話している。

なお、振付は元ＮＭＢ４８の日下このみが担当。「２人の間で揺れる主人公の視点や景色を、構成と振付に落とし込みました」と説明した。