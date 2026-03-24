元NMB48白間美瑠、美スタイル際立つ水着姿でサウナ満喫「ボディラインが綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/24】元NMB48の白間美瑠が3月22日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着ショットを公開した。
【写真】28歳元NMB「ボディラインが綺麗すぎる」水着姿でサウナ満喫
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「＆sauna サウナロケ第43回目」と記して神戸市のサウナでのショットを複数枚投稿し「景色も空気も最高で、緑に囲まれてすごくリセット出来ました！サウナもあつあつ！あとあと、サ飯のガパオライスが美味すぎました」と感想をコメント。白いサウナハットをかぶり、肩紐のついた赤と白のボーダー柄のセパレート水着姿でスラリと長い手足や引き締まったウエストの美しいボディを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「眼福」「楽しんでるのが伝わる」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元NMB「ボディラインが綺麗すぎる」水着姿でサウナ満喫
◆白間美瑠、セパレート水着でサウナ満喫
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「＆sauna サウナロケ第43回目」と記して神戸市のサウナでのショットを複数枚投稿し「景色も空気も最高で、緑に囲まれてすごくリセット出来ました！サウナもあつあつ！あとあと、サ飯のガパオライスが美味すぎました」と感想をコメント。白いサウナハットをかぶり、肩紐のついた赤と白のボーダー柄のセパレート水着姿でスラリと長い手足や引き締まったウエストの美しいボディを見せている。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「眼福」「楽しんでるのが伝わる」「ボディラインが綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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