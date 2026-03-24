【ミハラ：ボンディングチェーン】 受注期間：3月24日～5月20日 12月 発売予定 価格：49,500円

フリーイングは、フィギュア「ミハラ：ボンディングチェーン」を12月に発売する。受注期間は5月20日まで。価格は49,500円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、ラプチャー捕獲部隊“ワードレス”に所属するニケ「ミハラ：ボンディングチェーン」を、1/4スケールでフィギュア化したもの。

作中の公式設定をもとに、キャプチャーチェーンを身に絡ませ、妖艶ささえ感じさせる独特な彼女の佇まいを丁寧に立体化しており、落ち着いた微笑みと視線の表情づけにこだわり繊細に再現している。

シースルー素材のドレスは、材質・塗装表現により、設定イラストの透け感を再現し、ブーツやグローブなど、異なるマテリアルの質感差も丁寧に作り込んでいるほか、ラージスケールならではの各所のディテールも見どころである。

しなやかなロングヘアにも一部透明素材を使用し、精細な造形とグラデーション塗装で表現しており、どの角度からでも美しいシルエットを楽しむことができる。

「ミハラ：ボンディングチェーン」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約455mm

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