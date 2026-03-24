【1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 摩耶 1944】 7月 発売予定 価格：3,740円

アオシマは、1/700スケールプラモデル「1/700 艦船（フルハルモデル） 日本海軍 重巡洋艦 摩耶 1944」を7月に発売する。価格は3,740円。

本製品は艤装パーツを新たに公称し、スライド機構を多数設けた金型を使用することで1/700スケールで緻密な造形を再現したプラモデル。より精密に生まれ変わったとして、八九式12.7センチ連装高角砲、九六式25mm三連装機銃、カッターや内火艇などを新金型でリニューアルしている。

フルハルモデルで、「摩耶」の特徴的なボリュームある艦橋や上部構造物を再現している。「摩耶」は高雄型重巡洋艦の3番艦として就役した艦で、本製品は1944年の損傷修理時に第3主砲塔の撤去と12.7センチ連装高角砲6基、25mm三連装機銃12基を増設し、防空巡洋艦となった姿を再現している。

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