巨人の宇都宮葵星（きさら）内野手（２１）が２４日、支配下契約を結んだ。背番号は「６８」。この日１軍の全体練習が行われる東京ドームで会見に臨んだ。「自分は野球しかできない。独立に行った時から野球一本と決めてきたので、今めっちゃうれしいです」と喜んだ。

２２日の楽天とのオープン戦後にロッカーで支配下昇格を伝えられたという。すぐに家族に電話し報告したが「自分が思ったのとは違う反応でした。騒いでくれるのかなと思ったんですけど、『おめでとう』の一言でした」と笑顔で明かした。

宇都宮は２３年育成ドラフト３位で四国ＩＬ愛媛から入団した俊足が売りの３年目。内野手登録だが昨季から外野にも挑戦中。今季は初の春季キャンプ１軍スタートとなり、オープン戦で７打数３安打、打率４割２分９厘、浦田とともにチームトップタイの４盗塁をマークしていた。「（自分の役割は）終盤での代走だったり守備、緊迫した場面での出場だと思う。これから背番号も二ケタになったので、より一層自覚を持ったプレーだったり、任された仕事をやっていければ」と意気込みを語った。