◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）、オープン戦の本拠地・エンゼルス戦に先発したが、計２回で無安打も８四死球５失点の大乱調で開幕に向けて不安を残した。オープン戦防御率は１５・５８。この日は６６球でストライクは３２球、ストライク率にすると４８・５％だった。

登板後、この日の投球が「気持ちの問題か」と問われた右腕は「そこら辺がはっきり分かったらもう少し楽だと思うんですけど、野球は技術のスポーツだと思うので。スプリングトレーニングのダメだった時も別に気持ちは落ち着いていたし、ただ、技術的なところで修正だったり、自分が力を入れにいったりとかそういった時にコントロールしきれないところとか、今日はそういうところがあったんじゃないかなと思いますし。もちろんメンタル的なところも関係あると思うので。ただ、その中でどう変わるかとか、自分の中で理解することが大事なのかなとは。プレッシャーのかからないスプリングトレーニングでこうなっているので、気持ちがどうこうというよりかは他の要素も、大きいのかなと思っています」と話した。

この日は初回。先頭のネトには４球連続ボールでまさかの死球。トラウトは二ゴロに打ち取ったが、守備の乱れで無死一、二塁のピンチを迎えた。シャヌエルに対してもフルカウントから四球。無死満塁でソレアにもフルカウントから押し出し四球を与えて先取点を献上した。さらに無死満塁とピンチは続き、モンカダにもフルカウントとなり、２者連続の押し出し四球。球数３０球となって１死も奪えず降板となった。

２回に再びマウンドに上がった朗希だが、先頭のネトに再び死球を与えると、続くトラウトに四球。またも無死一、二塁のピンチを迎えたが、ここは無失点で切り抜けた。３回も先頭のモンカダに四球。続くアデルからはこの試合初の三振を見逃し三振で奪った。１死一塁でローからも内角低めのスプリットで空振り三振。２死二塁でオハピーを二直に打ち取って２イニング連続無失点で抑えた。４回も登板したが、先頭に四球を与えて降板した。

キャンプ地・アリゾナでのオープン戦は３試合に登板して１勝０敗ながら、防御率１３・５０と苦しいマウンドが続いていた。すでに開幕ローテに入ることは内定。チームの開幕４戦目となる３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発することが明らかになっている。

朗希は米記者から「マイナーで調整した方がいいと思う部分は」と聞かれ「しっかり自分の中で（技術を）確立させなきゃいけない。それがプロとしてそうあるべきだと思うので、そういうふうな判断になれば、別に僕はその方がいいならいいと思いますし。そこは自分一人で決めることじゃないので、いろいろな要素を考えながら判断していただいたらと思っています。球速的なところでは去年とは違って出るようになってきているので。バッターに対して自分のパフォーマンスをどれだけ出せるかというところにあると思ってるので。そこに対しては練習でどう調整していくかだけじゃなくて、試合でどう成功体験を積み重ねていくかも大事だと思うので、難しいところになるかなとは思っています」と語った。