じつは、ウィキにも出ていない事実…驚愕。フィギュアスケートと、国産ロケットH-IIの、意外すぎる関係

ミラノ・コルティナ冬季五輪で圧倒的な技で私たちを魅了した三浦璃来と木原龍一（「りくりゅう」）。あんなすごいスポーツはいつ始まったのだろう……。フィギュアスケート創世記を調べると驚きの物語が続々だった。

日本の大型ロケットの父とフィギアスケート

2026年2月16日（日本時間17日）。

ミラノ・コルティナ冬季五輪で三浦璃来と木原龍一（「りくりゅう」）が、フィギュアスケート・ペアで金メダルを手にした姿には誰もが感動した、私も。そこで首をもたげたのが、日本ではフィギュアスケートはいつ頃始まったのか、という疑問だった。調べてみたい……。

と、思ったのは、2023年11月、日本を代表するロケット・エンジニア、五代富文さんを久々に東京・渋谷区のご自宅にお訪ねした時、思いがけないフィギュアスケート話を聞いていたからでもある。

五代さんは1969（昭和44）年に発足した宇宙開発事業団（NASDA、後のJAXA、宇宙航空研究開発機構）でロケット開発を牽引、1994年、全長50m（17階建てビルに相当）、重量260t、純国産の大型ロケット「H-II」の打ち上げに成功。後に打ち上げ50回で成功率98%という世界トップの信頼性を誇ったH-IIAロケットへの道筋を作り、「日本の大型ロケットの父」と呼ばれている。

2000年10月にNASDAを退職されるまで副理事長でもあったが、あんなチャーミングなエンジニアには会ったことがない。私は、大好きな人だった。

私は、H-IIロケット初号機打ち上げの前年、種子島宇宙センターに五代さんを訪ねて意気投合して以降、親交が続いていたが、2023年11月の再会時、それまで聞いたことがなかった少年時代のフィギュア経験を知ったのである。

「新宿の伊勢丹デパート2階にスケートリンクがあったんです。私ね、小学生時代にそこでフィギュアスケートをしていたんですよ」（五代富文さん）

新宿の伊勢丹にスケート場があったことも、五代さんが80数年前にフィギュアスケートをしていたことも初耳。五代さんは省線電車（現JR）四谷駅に近い千代田区立番町小学校に通っていた。私も同小学校卒だが、四谷〜新宿はごく近く6〜7分の距離なので、新宿・伊勢丹のスケートリンクは下校後のフィギュア練習にうってつけだったのだろう。

という五代さんなので、「りくりゅう」の金メダルのニュースをとても喜ばれたはずだった。だが、それはかなわなかった。五代さんはミラノ・コルティナ冬季五輪のおよそ7ヶ月前、昨年の7月24日に逝去されたからだ（1932年［昭和7年］生まれ、享年92歳）。

去る1月17日、「五代富文さんを偲ぶ会」が開催された。元宇宙飛行士の若田光一さんやアジア女性初の宇宙飛行士、向井千秋さん、そして現在の大型ロケット「H3」の開発を担ってきた岡田匡史さん（現・JAXAの理事）など、五代さんの薫陶を受けてきた錚々たる宇宙開発関係者、90人が参集した。

この偲ぶ会で私は、岡田さんに続いて弔辞を述べたが、五代さんのフィギュアスケート時代については経緯を調べていなかったので、語ることができなかった。だが「りくりゅう」の「金」をきっかけに調べ始めたところ、「五代家」の深いかかわり、そして日本のペアの「金」は、実に90年目にして手にした栄誉だったことを知った。

日本のフィギュアスケートの創世記には驚きの物語が多々。「山根さん、フィギュア創世記のこと広く伝えて下さいね」と五代さんから言われているような気がしてならず、驚きの物語の数々を紹介することにした。

驚きのフィギュア創世記・1 伊勢丹スケートリンク

五代さんが練習していたという伊勢丹のスケートリンクは、1933年（昭和8年）11月15日に開場、16日に一般公開された。伊勢丹は今も新宿を象徴する老舗百貨店だが、スケートリンク造設の経緯は『伊勢丹七十五年の歩み』（伊勢丹創業七十五周年社史編纂委員会編、1961年）には書かれていなかった。

探し当てたのが東芝の技術誌『マツダ新報』第廿三巻第七號（1936年［昭和11年］7月、東京芝浦電気）だった。この号に、全館拡張工事に関する『伊勢丹の電氣設備に就いて』という記事が載っていたのだ。執筆者は清水組技師・武間主一とあり、工事は現・清水建設が担ったようだ。

『マツダ新報』によれば、伊勢丹が造営したスケートリンクは2階の北側だ。夏期はメリーゴーランドなどを設置し、スケートリンク用の冷凍機装置は本館の冷房に役立てていた。1935年（昭和10年）9月20日の『朝日新聞・東京版』に「夏季期間中休業してゐた伊勢丹スケートリンクは二十日午前十時から開業」という短い記事があり、スケートリンクの営業は晩秋〜冬季のみだったようだ。

では、伊勢丹スケートリンクはどんな施設だったのか。

写真を探したところ、当時の政治経済総合誌『カレントヒストリー』（国民経済研究所）の1935（昭和10）年11月号の表紙に掲載してあるのを見つけた。この雑誌には、同スケート場主任、弓削芿士（削は異字体）による2ページにわたる解説も載っていた。

弓削によればスケートリンクの面積は250坪（825平方米）。

2026年現在、東京には5つのスケート場があるが、いずれも広さは60×30m（1800平方米＝545坪）なので、伊勢丹はそのほぼ半分の面積だ。氷の厚さは35〜36mm、温度はおよそ-10℃。「屋内リンクだが滑りながら青空や他の外界が見える」と書いているのは、写真でわかる左の大きなガラス窓ゆえだろう。

当時の都内のいくつかのスケートリンクの写真を見たがいずれも窓はないので、伊勢丹リンクのこの景色は気持ちよかったろう（今なら見えるのは歌舞伎町なので気持ちよいかどうか？）。

また弓削は、「鏡が部屋の兩面にとりつけてあって、スケーターたちはすべりながら自分のフォームを見る事が出來る」と書いている。写真でもその鏡があることがわかる。

大きな鏡によって広さを感じさせる工夫でもあったはずだが、フォームが大事なフィギュアスケートへの配慮と考えると、伊勢丹スケートリンクは93年前、東京のフィギュアスケートの拠点として新宿のど真ん中に誕生したのではないか。

驚きのフィギュア創世記・2 日本のフィギュアスケートは仙台、青葉山で誕生

日本のフィギュアスケートは1890年（明治23年）頃、仙台市の旧制第二高等学校（現・東北大学）のドイツ語教師が、凍結した青葉山公園内の五色沼の天然リンクで学生たちに手ほどきをしたのが最初という。このことは、2014年、2018年と冬季五輪2大会連続で金メダルを得たフィギュアスケート選手、羽生結弦が仙台市出身であることともあいまって、地元では知られているのではないか。

では、第二高等学校の学生たちは五色沼でどんな滑りをしていたのか。

東北大学史料館のアーカイブスに、それを物語る貴重な写真が数点見つかった。アイスダンスなのか、5人の男子学生が手を携えて滑る姿はちょっと微笑ましい。

驚きのフィギュア創世記・3 フィギュアスケートがスピードスケートを衰退させた？

45年前に刊行された、『日本のスケート発達史』（日本スケート連盟編ベースボール・マガジン社、1981年）に、「フィギュアスケートがスピードスケートを衰退させた理由」が書いてあった。どういうことか？

スピードスケート競技は、当初は運動会の競争のような稚拙な5周レース、10周レースなどが行われていたが、「都会の事情」によってフィギュアスケートがスピードスケートを衰退させたのだ、と。当時、都会には規模の大きなスケート場は少なく、スピードスケートの練習機会は限られていた。一方、フィギュアスケートは伊勢丹のような大都会の身近な場所にある狭いリンクで練習ができたため人気があり、競技人口が増えたというのだ。

フィギュアスケートの選手は大学生が中心だったが、大学の立地が大都会であることもフィギュアスケートを盛んにしたのだろう。

フィギュアスケートは、狭い場所で技を磨き競える。

伊勢丹というデパートがスケートリンクを造成したのもそういう需要を踏まえたからだったのだ。

驚きのフィギュア創世記・4 湖上滑走できなかった時の諏訪湖対策

1922（大正11）年に最初のフィギュア競技会が開催されたのは、屋内ではなく御神渡り（おみわたり）で知られる長野県の諏訪湖だった。

諏訪湖が全面結氷すると南の岸から北の岸へかけて氷が裂けて、高さ30cmから1m80cm位の氷の山脈ができます。これは諏訪神社上社の建御名方命（たけみなかたのみこと、男神）が下社の八坂刀売命（やさかとめのみこと、女神）のもとへ通った道筋といわれています。（長野県諏訪地域振興局）

という御神渡りが出るほどの極寒であれば最高の天然スケートリンクになる。だがこの数十年、地球温暖化によって御渡りが出ない年が増えている。また、湖面が氷結しても氷が薄いためスケートは禁止、湖上でのスケート競技はままならなくなっているのが今の諏訪湖だ。

実は大正、昭和初期でも高い気温が続くと諏訪湖上での競技はできなかった。その場合は、諏訪神社下社の老杉で日陰になる田圃2面を結氷させたスケートリンクを利用したという（諏訪神社下社の春宮か秋宮かは不明）。

気象庁の過去の気象データには大正末期の諏訪湖周辺の気温データがないため、およそ20km離れた長野県松本市の気温を1922年と2026年で比較してみた。104年間の著しい気温上昇がわかる。近い将来、世界のどの国でも冬季五輪の開催が危ぶまれると言われ始めている。

その諏訪湖で開催された最初のフィギュアスケート競技に出場したのは大学生が中心で、1922（大正11）年の競技会の優勝は東京帝国大学だった。選手の名は五代正友。あのロケットの父、五代富文の父だったのだ。翌年も五代正友が1位。

五代正友は仙台市の旧制第二高等学校出身なので、フィギュアスケート発祥地、五色沼でフィギュアスケートの技を身につけたと思われる。

後、五代正友はその実力、実績から日本のフィギュアスケートの重鎮として、1929年（昭和4年）11月、大日本スケート競技連盟の副会長に選ばれ（昭和9年まで）、日本のフィギュアスケート界の牽引役の一人となった。「大型ロケットの父」の父は、「フィギュアスケートの父」の一人だったのである。

五代富文はそういう父の手ほどきを受けて伊勢丹デパートで滑っていたので、もし戦争が始まらなければフィギュアスケートの花形少年選手になっていたかもしれない。

驚きのフィギュア創世記・5 憧れのフィギュア女子スターの来日

1935（昭和10）年2月、オーストリア出身の女性フィギュアスケーター、フリーツィ・ブルガー（1910〜1999）が来日した。

ブルガーは、サンモリッツ五輪（1928年）とレークプラシッド五輪（1932年）で連続銀メダル、ヨーロッパ・フィギュアスケート選手権優勝者（1930年）でもある花形選手だった。

「金」メダリストではないのに日本で熱狂的な歓迎を受けたのは、アイドル的な美女だったからだ。1935（昭和10）年2月2日の『朝日新聞』は大きな写真とともに、こう書いている。

顔から声から――成程、氷上の珠玉 昨夜入京したブルガー嬢

世界スケート界に輝いてゐるオーストリアのフリッチ・ブルガー嬢は一日午後九時東京駅着「燕」で入京した。展望車から降り立った嬢は五尺ー、ニ寸の小柄、栗色の髪を茶色のヴェレーで包み、頗るの美人だ。上品な瓜実顔、子供のような無邪気さを湛へた眼、美しい歯、小さな足……適度の上品と愛嬌とを持つたこのお嬢さんは、なるほど世界スケート界の「珠玉」といふ感じだ。

特急「燕（つばめ）号から降り立った、身長160cmに満たない小柄なブルガー嬢を見た朝日の記者は、そのまばゆいばかりの姿に惚れ惚れとし、その容姿ばかりを書いている。今こんな書き方をすれば大炎上だろう。

東京駅頭でこのブルガー嬢を迎えた一人が五代正友だった。ブルガーの来日は五代正友の尽力だったのではないか。ブルガー嬢は伊勢丹リンクなどで妙技を披露し、翌年の冬季五輪に初挑戦する日本のフィギュア選手たちを大いに刺激した。それだけでなく、ブルガー嬢は何と日本で、とんでもない日本人と恋に落ちたのである。

（後編に続く）

【後編はこちら】戦前にもいた、浅田真央並みの天才少女。なんと、当時12歳…日本フィギュア草創期。五輪に史上初参加した日本チームを巡る真実