かまいたち・山内健司、子どもの様子に大慌て 「あまりにやらなさすぎて…」
お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が24日、都内で開催された「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇。相方の濱家隆一とともに、互いの子どもの家庭学習について語った。
【写真】仲良し！嬉しそうなかまいたち濱家隆一&山内健司
山内の子どもも濱家の子どもも、現在4歳と7歳。子どもに家庭学習を促す際に、どのように接するのかの話題に。濱家は「自分が学生時代やってこなかった分、子どもには『ちゃんと勉強しや』と言うようになりました。今やらなあかんことは絶対先にやらなあかんで」と声掛けしているという。一方で山内は「（自身が勉強を）やってきたタイプで、嫁が『（勉強するように）言った方がいいんじゃない？』って言いましたが、自発的なものに任せて方が良い」と最初は口を出さないようにしていたそう。しかし、あまりにも子どもが勉強しないため大慌てしたことを明かし、最近は「ちゃんとやった方が良いよ」と諭しながら声をかけるようになった。
約10年ぶりに大規模リニューアルされた同講座は、25日から提供が始まる。子どもの学習に伴走する「赤ペン先生」の本格的なデジタル化、家庭学習向け生成AIを活用したアプリで効率化するなど、現在の子どもたちのニーズに合わせた家庭学習サービスに進化している。
【写真】仲良し！嬉しそうなかまいたち濱家隆一&山内健司
山内の子どもも濱家の子どもも、現在4歳と7歳。子どもに家庭学習を促す際に、どのように接するのかの話題に。濱家は「自分が学生時代やってこなかった分、子どもには『ちゃんと勉強しや』と言うようになりました。今やらなあかんことは絶対先にやらなあかんで」と声掛けしているという。一方で山内は「（自身が勉強を）やってきたタイプで、嫁が『（勉強するように）言った方がいいんじゃない？』って言いましたが、自発的なものに任せて方が良い」と最初は口を出さないようにしていたそう。しかし、あまりにも子どもが勉強しないため大慌てしたことを明かし、最近は「ちゃんとやった方が良いよ」と諭しながら声をかけるようになった。
約10年ぶりに大規模リニューアルされた同講座は、25日から提供が始まる。子どもの学習に伴走する「赤ペン先生」の本格的なデジタル化、家庭学習向け生成AIを活用したアプリで効率化するなど、現在の子どもたちのニーズに合わせた家庭学習サービスに進化している。