浜辺美波、“愛娘”とのカレンダー撮影で笑顔はじける 抱っこしながら愛犬たちを紹介「2枚目ぽぷ、3枚目こぺ」
俳優の浜辺美波（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。「2026年カレンダー本日発売です」と報告し、“愛娘”と一緒に行った撮影のオフショットを公開した。
【写真】「2枚目ぽぷ、3枚目こぺ」愛犬を抱っこしながら笑みを浮かべる浜辺美波
今年のテーマは「わんこと巡る1年」。浜辺は「可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました 愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」と愛犬のぽぷ＆こぺに加え、2匹の犬たちと撮影を行ったことを紹介した。
「1枚目の白い子が白右衛門、2枚目ぽぷ、3枚目こぺ、4枚目テラちゃん」と1匹ずつ抱っこした2ショット写真をそれぞれ紹介し、「みんなふわふわ！そしてみんなでずっと遊んでいて終始癒されました」と、楽しみながら行った撮影を振り返った。
カレンダーは例年通り4月始まりとなり、浜辺は「皆さまにも癒しを感じていただける内容になっているといいなあ」と思いを込めつつ、「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と、大役を終えた愛犬たちのほほ笑ましいエピソードも披露した。
コメント欄には「可愛すぎる」「笑顔が至宝」「天使」「めちゃくちゃ綺麗」などの声が寄せられている。
【写真】「2枚目ぽぷ、3枚目こぺ」愛犬を抱っこしながら笑みを浮かべる浜辺美波
今年のテーマは「わんこと巡る1年」。浜辺は「可愛すぎる4匹のゲストをお招きして撮影いたしました 愛娘のぽぷこぺと、白右衛門とテラちゃん！」と愛犬のぽぷ＆こぺに加え、2匹の犬たちと撮影を行ったことを紹介した。
カレンダーは例年通り4月始まりとなり、浜辺は「皆さまにも癒しを感じていただける内容になっているといいなあ」と思いを込めつつ、「うちの子たちは帰り道から爆睡でした」と、大役を終えた愛犬たちのほほ笑ましいエピソードも披露した。
コメント欄には「可愛すぎる」「笑顔が至宝」「天使」「めちゃくちゃ綺麗」などの声が寄せられている。