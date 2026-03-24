俳優の橋本環奈（27）が21日、ドラマ共演者のInstagramに登場。旅行中の仲むつまじい密着ショットに反響が寄せられている。

【映像】橋本環奈の旅行中の密着ショット（複数カット）

これまで自身のSNSで、コント番組での激変した姿や、カメラ目線でピースをする幼少期の写真、ベッドに寝転んだ雑誌撮影オフショットなど、さまざまな姿を公開してきた橋本。

共演俳優との旅行中の密着ショットに反響

2026年3月21日には、NHK連続テレビ小説「おむすび」や、フジテレビ系ドラマ「ヤンドク！」で共演した俳優・平祐奈（27）のInstagramに登場。フジテレビ系バラエティー番組「土曜はナニする！？」に出演した際の仲むつまじい密着ショットも披露されている。「環奈ちゃんとの熱海旅 楽しかった美味しかったぁ またマブダチで再会できますようにっ！ ありがとう」と感謝のコメントも投稿された。

この投稿にネット上では、「顔面偏差値最強が2人並んだらお忍びでも目立ちそう」「めっちゃオーラ出まくりじゃないですかー！」「また共演してほしい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）