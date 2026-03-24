堀北真希の妹・奈々未、美脚スラリのミニワンピ姿「スタイル最高」「大人っぽくて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が3月22日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】堀北真希の31歳美人妹「美脚すぎる」ミニワンピで抜群スタイル際立つ
奈々未は「韓国」とつづり、韓国での様子を投稿。鏡越しの自撮りショットでは、白のハイネックノースリーブチュニックに黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた腕と脚が際立つスタイルを公開している。その他、韓国料理の写真や、コートを羽織った姿、白の長袖リブニットを合わせ頬に手を添えるポージングでの姿も公開している。
この投稿にファンからは「洋服似合ってる」「大人っぽくて可愛い」「スタイル最高」「綺麗と格好良いを兼ね備えてる」「美脚すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】堀北真希の31歳美人妹「美脚すぎる」ミニワンピで抜群スタイル際立つ
◆奈々未、韓国での美脚ショット披露
奈々未は「韓国」とつづり、韓国での様子を投稿。鏡越しの自撮りショットでは、白のハイネックノースリーブチュニックに黒のブーツを合わせ、スラリと伸びた腕と脚が際立つスタイルを公開している。その他、韓国料理の写真や、コートを羽織った姿、白の長袖リブニットを合わせ頬に手を添えるポージングでの姿も公開している。
◆奈々未の投稿に反響
この投稿にファンからは「洋服似合ってる」「大人っぽくて可愛い」「スタイル最高」「綺麗と格好良いを兼ね備えてる」「美脚すぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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