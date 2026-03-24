19本の3ポイントを沈めたブルズがロケッツを撃破…河村勇輝はメンバー外

3月24日（現地時間23日）、シカゴ・ブルズがホームのユナイテッド・センターでヒューストン・ロケッツと対戦した。

ブルズはジョシュ・ギディー、トレイ・ジョーンズ、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミス、ニック・リチャーズが先発出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はGリーグのウィンディシティ・ブルズに帯同するためベンチ入りしなかった。

ウェスタン・カンファレンスで上位争いを繰り広げるロケッツに対し、試合序盤からブゼリス、ギディー、スミスの3ポイントシュートが炸裂。コリン・セクストン、レナード・ミラーといったベンチメンバーも続き、41－21と20点のリードを奪った。

第2クォーター以降はリードを保ったまま進めたものの、7点リードで迎えた第4クォーター開始4分33秒から0－10のランを献上。試合をひっくり返され、一時4点のビハインドを背負った。

その後は拮抗した展開が続き、同点で迎えた試合終了残り1分21秒からギディー、ブゼリスが連続で3ポイントを成功。ケビン・デュラントに決め返されたが、スミスが応戦し、最終スコア132－124で逃げきった。

ブルズはセクストンがチーム最多25得点に3スティールを記録。ブゼリスが23得点、ミラーが17得点9リバウンド、ギディーが15得点7リバウンド13アシスト2スティール、スミスが15得点6リバウンド2ブロック、ジョーンズが15得点5リバウンド6アシスト2スティール、リチャーズが11得点8リバウンドを挙げ、チーム全体で38本中19本の3ポイントを成功させた。

なお、ブルズは26日（同25日）、フィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 132－124 ヒューストン・ロケッツ



CHI｜41｜24｜30｜37｜＝132



HOU｜21｜27｜39｜37｜＝124