「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日正午現在で東洋エンジニアリング<6330.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



２４日の東証プライム市場で、東洋エンジが大幅続落。同社は海底からレアアースを含む泥を回収するシステムの開発に関わっており、南鳥島近海でのレアアースの試験採掘で一気に脚光を浴びた。日米首脳会談に絡んでは、ファクトシートで「日本の南鳥島近海にあるレアアース泥を含む深海重要鉱物資源の商業化に向けた共同研究開発および産業協力を加速させる」ことが公表された。ただ、同社株の信用倍率は足もとで２．５４倍と上昇しており、信用買いを入れていた投資家からの売りも膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS