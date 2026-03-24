あと一品が5分で完成！ レンチンじゃがいもで作る「ツナポテサラ」
【画像で見る】思い立ったらすぐ作れる！「ツナ入りポテサラ」
忙しい日のために、なるべく料理の手間を少なくしたい…じゃがいもはレンチンして下ごしらえしておけば、冷蔵室で3〜4日保存することができます。下ごしらえもレンチンすれば皮が手でスルっとむけて包丁やピーラーの洗い物が減らせます。もう一品増やしたい日に便利なレンチンじゃがいものレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
■皮は加熱後にむけばラク！レンチンじゃがいも
【材料（作りやすい分量）と作り方】
じゃがいも1袋（4〜5個・約600g）は皮つきのまま四つ割りにし、水にさっとくぐらせて直径24cmの耐熱皿に並べ入れる。ラップをかけて600Wで9分レンチンし、ラップをはずして粗熱をとり、手で皮をむく。
※レンチンした野菜は粗熱をとり、水けがある場合は拭き取ってから清潔な保存容器に入れます。冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。
■ツナ入りポテサラ
思い立ったらすぐ作れちゃう
約5分で完成！
【材料（2人分）と作り方】
玉ねぎ1/8個は縦薄切りにする。耐熱ボウルにレンチンじゃがいも150gを入れてラップをかけ、600Wで2分レンチンして潰す。玉ねぎと、ツナ缶（オイル漬け）小さじ1/2缶（約35g）を缶汁をきって加え、粗びき黒こしょう少々をふって混ぜる。粗熱がとれたらマヨネーズ大さじ3を加えて混ぜ、青じそのせん切り大さじ1を加えてさっと混ぜる。
（1人分212kcal／塩分0.5g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき