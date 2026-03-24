Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）

小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、67Wのモバイルバッテリーを3月24日（火）に発売した。2万mAhと1万mAhの2製品。どちらも4月6日（月）までの早期割引価格が用意されている。

本体にUSB Type-Cケーブルを内蔵したモバイルバッテリー。別途ケーブルを持ち歩かなくても充電が行える。内蔵ケーブルを収納スロットに収めることで、持ち運び用のストラップとしても機能する。

最大出力は67W。USB PD（Power Delivery）による本体内充電・給電に対応したデジタルカメラに対しても、十分に活用できる。

内蔵のUSB Type-Cケーブルに加えて、USB Type-CとUSB Type-Aを各1ポートずつ搭載。

モバイルバッテリー本体へは、最大65Wでの充電が可能。約2.5時間で本体のフル充電が完了する。

本体側面にデジタルディスプレイを備えており、バッテリー残量を1%単位で確認可能。

Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）

市場想定価格

主な仕様

Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）

Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）

Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）：4,780円（※4月6日までは早割価格の4,280円） Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）：3,980円（※4月6日までは早割価格の3,580円）バッテリー容量：20,000mAh相当 最大出力：67W 最大入力：65W ポート：一体型USB Type-Cケーブル、USB Type-C、USB Type-A 外形寸法：約140×72×31.2mm（ケーブルを除く） 重量：約415g カラー：タン、アイスブルーバッテリー容量：10,000mAh相当 最大出力：67W 最大入力：65W ポート：一体型USB Type-Cケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポート 外形寸法：約115×66×26mm（ケーブルを除く） 重量：約247g カラー：タン、アイスブルー