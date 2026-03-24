シャオミからケーブル内蔵式67W出力のモバイルバッテリー 上位モデルは2万mAh
Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）
小米技術日本株式会社（シャオミ・ジャパン）は、67Wのモバイルバッテリーを3月24日（火）に発売した。2万mAhと1万mAhの2製品。どちらも4月6日（月）までの早期割引価格が用意されている。
本体にUSB Type-Cケーブルを内蔵したモバイルバッテリー。別途ケーブルを持ち歩かなくても充電が行える。内蔵ケーブルを収納スロットに収めることで、持ち運び用のストラップとしても機能する。
最大出力は67W。USB PD（Power Delivery）による本体内充電・給電に対応したデジタルカメラに対しても、十分に活用できる。
内蔵のUSB Type-Cケーブルに加えて、USB Type-CとUSB Type-Aを各1ポートずつ搭載。
モバイルバッテリー本体へは、最大65Wでの充電が可能。約2.5時間で本体のフル充電が完了する。
本体側面にデジタルディスプレイを備えており、バッテリー残量を1%単位で確認可能。
Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）
市場想定価格Xiaomi 67W Power Bank 20000（Integrated Cable）：4,780円
（※4月6日までは早割価格の4,280円） Xiaomi 67W Power Bank 10000（Integrated Cable）：3,980円
（※4月6日までは早割価格の3,580円）