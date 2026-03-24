BTSのV（ヴィ）が出演するコカ・コーラの新CM映像が公開。撮影のビハインド写真を、VがInstagramで投稿した。

【写真・動画】BTS Vがオフィスに降臨！爽やかにコーラをゴクゴク【動画】BTS Vが出演するコカ・コーラ新CM①②

■BTS Vが会社員に!?オフィスでプレゼン＆コーラを飲み干す姿も

2025年夏から、コカ・コーラのアンバサダーを務めているV。あらたなCMは2種あり、1種ではVが会社員に扮し、もう1種ではVが友人たちと部屋で過ごしている。いずれのシチュエーションでも、どこか気分が上がらない人たちを前にVがコカ・コーラを取り出し、おいしそうにゴクゴクと飲み干すと、周囲の空気がたちまち明るくなっていく様子が描かれた。

会社編ではVがグレーのスーツを着用し、サラリーマンルックで登場。ボードに文字を書いて一生懸命プレゼンをしたり、同僚と笑顔を交わしたりするなど、オフィスで過ごすVの姿が切り取られている。一方、もう1種でVは、リンガーTシャツを着て友人たちを元気付けようと振る舞い、ボードゲームで盛り上がる。Vは表情を巧みに操り、抜群の演技力を発揮した。

Vは投稿したオフショットで、ボードに字を書く姿（2、3枚目）や、オフィスの席に座ってPCに向かう自身の姿（4枚目）を公開。また手を顔の前でゆっくりと下ろし、表情を変えていくお茶目なビハインド動画も披露した（7枚目）。

SNSでは「会社員テテやばい」「この会社に入社したすぎる」「テテがいる職場いいなぁ…」「コミカルな演技が可愛い」「眉毛クイッは不意をつかれて危険」「横顔が綺麗すぎる」「コーラ大好きなテテが飲むと本当に美味しそう」「爽やかで素敵ーっ」「もうコーラよりテヒョンが主役」など、反響を集めている。

■動画：BTS Vが出演するコカ・コーラ新CM