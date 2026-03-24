日本化学産業 <4094> [東証Ｓ] が3月24日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の31億円→37.6億円(前期は32.1億円)に21.3％上方修正し、一転して17.1％増益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の22.2億円→21.8億円(前期は23.5億円)に1.8％下方修正し、減益率が5.8％減→7.5％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の13.6億円→20.2億円(前年同期は14.5億円)に48.3％増額し、一転して39.1％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期連結業績につきましては、販売数量の拡大や非鉄金属相場の上昇等により売上高、営業利益及び経常利益は前回発表予想を上回る見通しです。一方、前述のとおり、受託事業の終了に伴い、減損損失が当期の特別損失として計上される見込みとなっているため、親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想を下回る見通しです。 なお、株主優待を含めた株主還元方針については変更ありません。※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

