24日13時現在の日経平均株価は前日比537.08円（1.04％）高の5万2052.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1490、値下がりは69、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を66.18円押し上げている。次いで東京海上 <8766>が50.14円、フジクラ <5803>が28.91円、三井物 <8031>が21.06円、アステラス <4503>が20.97円と続く。



マイナス寄与度は88.24円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が35.3円、コナミＧ <9766>が19.72円、ＴＤＫ <6762>が16.29円、任天堂 <7974>が13.1円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はその他製品の1業種のみ。値上がり率1位は保険で、以下、石油・石炭、卸売、鉱業、銀行、非鉄金属と続いている。



※13時0分5秒時点



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