雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の5月号が発売。常識をアップデートする新生活アイテムとその活用術を特集するほか、「家電大賞2025-2026」の結果発表、文房具総選挙2026のノミネート商品発表など、注目特集が揃い踏み！

【大特集】新生活の新常識モノ〜モノが更新する、一歩先の習慣をはじめよう〜

2026年春に取り入れたい33の新習慣と、それを実現する「新常識モノ」を徹底解説。

特集目次

・【音声入力ギア】思考やアイデアは「音声」で記録し活用する

・【リング型デバイス】買い物の決済も健康管理も、指一本で完結させる

・【Copilot＋PC】クラウドAIなしでデータをフル活用する

・【3Dプリンター】欲しいモノは自分で生み出す

・【バインダーノート】情報はページを追加し入れ替えながら1冊に集約する

・【家庭用生ごみ処理機】やっかいな生ごみは、寝ている間に“無力化”する

・【ウォーキングシューズ】隙間時間にコツコツ歩いて健康効果を産む

・【特定原付】漕がなくても進む自転車で、快適に移動する

など

【第2特集】家電大賞2025-2026グランプリ発表！

20部門・151製品の頂点に輝いたのは？ 総合グランプリは、全人類が毎朝座る“あの場所”をヘルステックで変革した“家電”が戴冠。４年かかったという開発チームの苦闘など開発＆マーケティング担当者にインタビューする。



また、20部門の金賞〜銅賞までの上位結果と、家電有識者たちの総意で選出した6つの特別賞、家電の近未来を予測させるアイテムを表彰したGetNavi賞なども同時発表。

【第3特集】「文房具総選挙2026」ノミネート発表！

仕事や作業が最もはかどる文房具はどれだ!? 読者の投票によって、その年度に発売された文房具のなかからナンバーワンを決定する文房具総選挙が今年も開催。ノミネートした7部門・71商品を発表する。投票は4月下旬まで受け付け、結果は6月24日に発表予定だ。

【連載】芸人・土田晃之の辛口家電レビューから、人気のクラフトビールメーカーの現場レポまで

・ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ Vol.160「MacBook Neo」

・Makuake×GetNavi NEXT CREATORS 第13回「100％ ラフランスジュース」

・“本”人に訊け 5冊目『麹づくりと発酵しごと』なかじ

・土田晃之のここがああなりゃもっといい！ 第139回 「オーラルリフト YOC-OL 1B」

・見モノ、識るモノ、語るモノ 第5回「ヤマハ／PAS」

・文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険 第67回 「ゼブラ／THE ZEBRA 『HAMON』」

・鈴木みそ「おひろめ」 Vol.247「Jabra『Evolve3』製作発表会」

・ことリズム 小岩井ことりのAV＆オーディオインプレッション！ 第88回「Melody wings Jupiter」

・キーワードで知るEV事典 005「V2HとV2L」

・噂の会社のオモテ・ウラ 第2回「ヤッホーブルーイング」

・日本土産ばなし「奈良」「京都」

・クルマの神は細部に宿る。 第243回「日産／ルークス」

・GetNavi Salonメンバー本音レビュー「ホットクック」

・MINI4WD TWIN STAR CLUB

［商品概要］

GetNavi 2026年 5月号

著者：GetNavi編集部

発売日：2026年3月24（火）

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0GC3SH7KJ

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18564546/

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