¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û¾®Ìî¸÷´õ¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾þ¤ê¾ì½ê¤Ï¡Ö²È¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÉ½¾´Âæ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¾®Ìî¤Ï£²£´Æü¡¢£Ó£È£É£Â£Õ£Ù£Á£±£°£¹½ÂÃ«Å¹¤ÎÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¤ó¤«¤ó¤Î¤É°»¤Î¿·À¸³è±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê³¹Ãæ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÉáÃÊ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£»³°Ê³°¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´ë¶È¤È¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É´ØÏ¢¤Ç¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Àè·î¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±ËÜÌÜ¤«¤é¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹ñ´ú¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÆÆÃÊÌ¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÞÎØ¤È£×ÇÕ¤Ï¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥Ä¥¢¡¼¤Ï½Ð¤ì¤¿¤ê½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Î¾þ¤ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²È¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÉ½¾´Âæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½ç°Ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Àº£¤Þ¤Ç¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ê¤É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÃÖ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£º£²Æ¤Ï£³¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥¡¡£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡¢¿´¿È¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£