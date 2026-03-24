現代の音楽史上、「早すぎる死が惜しまれるロックレジェンド１０人」を米音楽誌「ランカー」がこのほど選出。トップは１９９１年にエイズのため、４５歳で亡くなった英ロックバンド、クイーンのフレディ・マーキュリーだった。

同誌はマーキュリーについて、「クイーンのフロントマンとして、世界中の観客を魅了する、類まれなカリスマ性と才能を持っていたことは疑いようがない」とした上で、「独特の４オクターブの歌声と華やかなステージパフォーマンスで、バンド独自のサウンドを確立しただけでなく、革新的なソングライティングを通してロックミュージックの可能性を広げた」と評価した。

加えて、「間違いなく今後何世代にもわたるミュージシャンやファンにインスピレーションを与え続けるという偉大な功績を残した」とした。

２位は１９７０年に２７歳で亡くなった天才的ギタリスト、ジミ・ヘンドリックス。死因は「睡眠薬とアルコールの過剰摂取による嘔吐物による窒息死」だった。

３位は１９５０年に２２歳で飛行機事故により死去したバディ・ホリー。４位はニルヴァーナのフロントマン、カート・コバーン。１９９４年に２７歳で自らの命を絶った。５位は１９８１年に３６歳で亡くなったレゲエの先駆者ボブ・マーリー。死因は足の爪下から始まった皮膚がん。

６位はグラムロックの旗手デヴィッド・ボウイで、２０１６年に肝臓がんで死去。６９歳。７位は元ビートルズのジョン・レノンで、１９８０年にニューヨークの自宅マンションの外で凶弾に倒れた。４０歳。８位は米国ロック史を代表する歌手でギタリストのトム・ペティ。２０１７年に偶発的な薬物過剰摂取により死亡。６６歳。

９位はドアーズのボーカリスト、ジム・モリソン。１９７１年、滞在先のパリのアパートにある浴槽の中で遺体が発見された。死因は自然死とされたが、再調査を求める声が上がっている。２７歳。

１０位はブルースロックのギタリスト、スティーヴィー・レイ・ヴォーン。１９９０年にヘリコプターの墜落事故で急逝した。３５歳だった。