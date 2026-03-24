40・50代「体型カバー」→【大人のハニーズ】で解決！ オンオフ使える♡「春スカート」

肌の露出が増えてくるこれからの季節、「体型が気になる……」というミドル世代も多いかもしれません。そんな人におすすめしたいのが、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場した、上品なスカート。ゆとりのあるシルエットで、さり気なく体型カバーが狙えます。春らしい華やかなデザインも魅力なので、ぜひデイリーコーデの相棒にして。

上品さをまとうマーメイドシルエット

【GLACIER lusso】「マーメイドスカート」\4,480（税込）

裾にかけて緩やかに広がるマーメイドシルエットのスカート。歩くたびひらりと揺れて、フェミニンなムードをまとえそう。公式サイトには「体のラインを拾いすぎない」とあり、さり気なく体型カバーが狙えるようです。ウエストはゴム仕様になっているため、きれい見えしながら楽に過ごせるかも。接触冷感機能が付いており、暖かくなるこれからの季節にぴったり。

1枚で主役級◎ 華やかフレアスカート

【GLACIER lusso】「ウエストタックスカート」\4,980（税込）

程よく広がるフレアシルエットのスカートは、華やかに仕上げたいときにおすすめ。バリエーションはスナップのニュアンス柄2色と無地2色のラインナップ。落ち感のある素材でレッグラインを拾いにくく、きれい見えと体型カバーの両立も狙えます。ジャケットと合わせてクールに決めたり、ラフなTシャツでカジュアルに落とし込むのもグッド。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M