小学生娘「学童に行きたくない」理由は、保育園とのギャップ？ 罪悪感を乗り越え、母がとった行動は

「学童に行きたくない」と子どもに言われたら、あなたならどうしますか？ これは筆者の知人Aさんの体験談です。新一年生の春休みから学童に通い始めた娘さんでしたが、入学後に「早く帰りたい」とポツリ。その時、Aさんはどう向き合ったのでしょうか？

学童に行きたくないと言った日

去年の春、保育園を卒園した娘は、春休みから学童に通い始めました。小学校入学前から新しい環境に入ることに、正直一番不安だったのは私のほうだったかもしれません。ですが、娘は意外にも学童を嫌がらず、「いってきまーす」と元気に教室に入っていきました。そんな姿に私は、ホッとしました。

ところが、入学して1ヵ月ほどたったある日。娘が「学童に行きたくない」と話してきたのです。娘の言葉に、私はドキッとしました。無理させていたのかな、などと色々な思いが頭をよぎります。

娘に理由を聞くと、「早く家に帰りたいから」と一言。小学校では保育園とは違い、早く帰宅するクラスメイトもたくさんいます。仲の良い友達がランドセルを揺らして帰っていく姿を見るたびに、娘はうらやましさを感じていたようです。