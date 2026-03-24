日本時間3月23日に行われたオープン戦で、ドジャースはエンゼルスを相手に13対5で大勝を飾った。ドジャース・大谷翔平（31）は、「1番・指名打者」として先発出場し、3打数1安打3打点1四球と活躍。好調のまま開幕戦を迎えることを予感させた。

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もうひとつ大谷が注目を集めたのは、"新たなヘアスタイル"だ。しばらく襟足が伸びた状態が続き、ネット上では、〈ロン毛バージョン！ 似合ってるね！〉〈襟足長めなの結構好き〉などの称賛の一方で、〈髪切らないんかな…〉〈髪を切れ〉といった声も寄せられていたが、ついに散髪したようだ。〈やっぱ髪短いほうがかっこいい〉〈短いほうがいいね！〉と"短髪派"から喜びの声が上がっている。

大谷は、東京で10店舗を展開する人気ヘアサロン「SHIMA」の米ロサンゼルス店を行きつけにしていた。ヘアスタイル事情について、球界関係者が証言する。

「そもそもこの美容室を希望したのは真美子さんで、細かいニュアンスなどが伝わるかどうかといった不安もあり、かねてより『日本人の美容師がいい』と話していたのだとか。

ほかにも『SHIMA』を利用する現地の野球選手はいますが、大谷さんはもう来ていないようです。ひいきの美容師に自宅まで出張してもらいヘアカットをしてもらっている選手もいるので、そのやり方を選ぶようになった可能性があります」

しばらく自宅を離れていた結果、"襟足モフモフヘア"が生まれたようだ。

「2月からアリゾナ入りしてキャンプで調整を続け、同月下旬にはWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）のため帰国した。美容師に自宅まで出張してもらうにしろ、しばらく家を離れていたせいでヘアカットする暇がなかったと思われます。パドレス戦とエンゼルス戦の間に移動日が1日あったので、そのオフで散髪に行ったようです。

近年は、"オシャレになった"と評判ですが、もともと大谷さんはそこまで身なりに頓着しないタイプ。髪を切る暇がなかったらなかったで、長髪を受け入れていたのでしょう」（同前）

怒涛のスケジュールがようやく一段落し、ロサンゼルスに戻ったところで散髪をしたということか。また別の球団関係者によると、大谷がこのタイミングで髪を切った背景には、"願掛け"の意図もありそうだという。

「約1年前、やはりオープン戦のタイミングで髪を切っていました。 大谷さんは、バッターボックスに立つ前の動作など、"ルーティン"を重視しています。アスリートがルーティンを行うのには、メンタルを安定させるほか、勝利のためのおまじないのような目的もあります。

ドジャースがWBC連覇を果たした2025シーズンと同時期に髪を切り、開幕戦に備えることで、"今年も優勝"という願掛けをしているとみられます」（同前）

ドジャースは日本時間3月27日、開幕戦を迎える予定だ。MLB三連覇への戦いがついに始まる──。