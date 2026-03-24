お笑いコンビ「かまいたち」が２４日、都内で「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇した。

過去に同サービスで勉強していたという山内健司は「中学の時、周りがめっちゃやってて。進研ゼミを始めてから部活も恋愛もうまくいくみたいな漫画が読みたくて、やらせてもらってました」と明かした。

２児の父である濱家隆一は子どもの教育について「自分がなかなか（勉強を）やってなかった分、子どもにはちゃんと勉強しやって言ってます。『今、やらなあかんことを先にやってからやりたいことをやる。それがちゃんとした生活を生むんやで』って」と自身の教育論を明かした。

その後、刷新されたデモ機材を体験した濱家は、「楽しい状態で勉強する方が吸収もはやい気がします。自分が子どもの頃してた時の勉強と段違いに進化してますね」と勉強方法の進化に驚いた様子。新学期を迎える子どもたちに向けて「勉強をできるようになっていくのも大事なんですけど、（進研ゼミは）やろうと思えるところまでもっていってくれる。何事もチャレンジしてみてほしい」とエールを送った。