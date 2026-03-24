津軽三味線奏者で民謡歌手の音楽家・中村滉己（22）が23日、自身のインスタグラムを更新し、慶応大学を卒業したことを報告した。

「本日、慶應義塾大学を卒業しました！」と学位記を手にしたかま姿の自身のショットを公開した。

「高校受験に失敗してから、周囲からは無謀だと言われ続けましたが、全てを捧げて努力して本当に良かったです」と喜び。

「4年間、嬉しいことも辛いことも沢山ありましたが、慶應で過ごした時間は一生忘れません！」とつづった。

「4月から新社会人アーティストとして、目標に向かって精進して参ります！引き続き中村滉己を応援宜しくお願い致します！」と記した。

この投稿に、ファンからは「卒業おめでとうございます」「袴姿、かっこいい」「立派な演奏者のイメージなので学生だったことを忘れちゃってました！」「いっぱい努力されましたね」「学生と演奏活動の両立に感心」「素晴らしいです」「やはり和装がお似合いです」「さすが袴は日本一似合うな」などの声が寄せられている。

伝統の継承者でありながら、和楽器の既成概念を打ち破る革新的なアーティストとして、今最も注目されている若き名手の一人。演奏技術だけでなく、本格的な民謡の歌唱力を併せ持つ「唄って弾ける」稀有な存在。2022年には羽生結弦氏とのアイスショーでの共演でも注目を集めた。同年、津軽三味線世界大会で個人A級（最高峰部門）で世界チャンピオンに輝いた。2024年に日本コロムビアよりファーストフルアルバム「民唄 -TamiUta-」でメジャーデビュー。